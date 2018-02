Eintracht Frankfurt: Fan-Proteste zum umstrittenen Montags-Spieltermin

In drei Tagen ist es so weit. Erstmals wird aus kommerziellen Gründen an einem Montagabend ein Bundesliga-Spiel angepfiffen – ein bislang nur in ganz seltenen Ausnahmefällen gewählter Spieltermin, der im Zuge der neuen TV-Verträge für fünf Partien pro Saison vorgesehen ist. Für Traditionalisten unter den Fußballfans, und davon gibt es nicht nur in der aktiven Szene sehr viele, bedeutet dies einen weiteren Tabubruch. Für die eventorientierte Klientel wiederum ist dies eher ein folgerichtiger Schritt, um mit den Machern aus England, dem Mutterland des Fußballs und dem Vaterland des Kapitalismus, einigermaßen Schritt halten zu können.

Glücklich sind sie bei der Frankfurter Eintracht nicht darüber, bei dieser Premiere Gastgeber zu sein. Zumal die von einem Getränkekonzern geförderten Gäste aus Leipzig wie kein anderer Bundesliga-Club den Zeitgeist repräsentieren, der durch die Logen der Arenen weht. Der Profifußball entwickelt sich immer mehr zu einem Produkt der Unterhaltungs- und Vergnügungskultur. Das Montagabendspiel ist ein weiterer Meilenstein – das sehen nicht nur ausgewiesene Vertreter der Fan-Kultur so, die auch klagen: Der echte Fan im Stadion wird dabei immer weniger geschätzt. Die Herren von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) aus dem Frankfurter Westend sehen in ihm ohnehin am liebsten den konsumfreudigen, unkritischen Fußballanhänger – vor dem Bildschirm oder auf einem kostspieligen Tribünensitzplatz.

Ein Schweige-Appell

Doch hierzulande hat sich längst eine Protestkultur etabliert, die bundesweit vom Bündnis Aktiver Fußballfans (BAFF) und Pro-Fans getragen wird. Insbesondere deshalb gibt es beispielsweise noch Stehplätze und relativ moderate Eintrittspreise im unteren Segment. Es war deshalb zu erwarten, dass sich gegen das Produkt Bundesliga-Montagsspiel eine breite Front bilden würde. Am heftigsten fiel die Reaktion in Dortmund – auch der BVB ist von einem solchen Termin gleich direkt betroffen – aus: Weit über 300 Fanclubs- und Fangruppierungen aus dem ganzen Bundesgebiet wollen am 26. Februar das Heimspiel gegen den FC Augsburg boykottieren. „Es ist an der Zeit, der Kommerzialisierung und Profitmaximierung verstärkt entgegenzuwirken“, lautet die Losung des „Bündnisses Südtribüne“. Der Stehplatzsektor, auf den etwa 25000 Zuschauer passen, wird also gegen die Schwaben ausgedünnt sein.

Zu so einer radikalen Maßnahme konnte sich die Frankfurter Szene indes nicht durchringen. Aber es wird am Montag gegen RB Leipzig eine heftige Reaktion geben. „Mit der Einführung der Montagsspiele in der Bundesliga wird endgültig deutlich, dass sich DFL, DFB aber auch die Clubs immer weniger um die Interessen und Wünsche der Fans scheren. Bisher haben wir zugegebenermaßen zu viele Zumutungen ertragen, wenn auch mit Meckern und Protesten“, heißt es in einer Stellungnahme des Rats der Nordwestkurve, in der Eintracht-Fan-Clubs (EFC) und -Gruppierungen unterschiedlicher Couleur vertreten sind.

Anstatt der üblichen EFC-Zaunfahnen sollen Spruchbänder mit Protestnoten angebracht werden. Lautstarke Unterstützung wie sonst wird es nicht geben, der Nordwestkurve-Rat appelliert an die Fans zu schweigen. „Wir haben nicht vor, der DFL als stimmungsvolles Klatschvieh eine farbenfrohe und lautstarke Kulisse zu liefern und so die wirksame Vermarktung ihres Produkts Bundesliga zu ermöglichen“, heißt es weiter in der Stellungnahme.

Minusrekord bei Spitzenspiel

Wegen des unwirtlichen Termins wird sich die Tageskundschaft zurückhalten. Auch einige Dauerkarteninhaber verzichten auf ihr Kommen. Von Teilen der Leipziger Fanszene wird das Spiel boykottiert. Wegen des Montagstermins wären sowieso nicht viele von der Elster an den Main gekommen.

Es wird auf jeden Fall einen Zuschauerminusrekord geben für diese Saison im Stadion im Stadtwald. Obwohl der Tabellenvierte den Tabellenzweiten zu einem echten Spitzenspiel empfängt.