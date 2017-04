Bilderstrecke Einzelkritik: So schlugen sich die Adler in Köln

Nach der 0:1-Niederlage in Köln sind die Fans der Eintracht sauer, frustriert und verzweifelt über die aktuelle Lage ihrer Mannschaft. Trotz ansehnlicher Spiele trifft die Eintracht einfach das Tor nicht mehr."Gegen solche Kölner zu verlieren ist mal Megapeinlich. Wir hatten die ja voll im Griff. Ich verstehe es einfach nicht. Die Bremer werden uns aus dem Stadion schießen", lässtseinem Frust freien Lauf.ist auch komplett ratlos: "Man könnte heulen, was wir in der Rückrunde abliefern. Wirklich schlimm die Offensive. Hat nicht nur mit Pech etwas zu tun. Im Moment kann man sich auf Eintracht-Spiele nicht mehr freuen."Die Mehrzahl der Anhänger können die Misere vor dem gegnerischen Tor nicht fassen. "Wenn man in acht Spielen sieben Mal kein Tor schießt steht man halt schnell mit leeren Händen da. Hier wird so getan als wär das ein mega Unglück 0:1 zu verlieren. Gemeinhin schaffen es Teams aber auch gerne mal selber zwei Tore in einem Spiel (ja, ernsthaft, das gibts) zu schießen, so dass nicht jedes Gegentor quasi automatisch eine Niederlage ist. Unsere Defensive sind die allerärmsten Säue mit den Offensivspielern davor. Echt beschämend was gewisse Spieler da vorm Tor veranstalten", schimpftEin ähnlich vernichtendes Fazit hat: "Ich glaube, jeder Gegner freut sich derzeit gegen uns spielen zu dürfen! Köln war dermaßen schlecht und Hilflos heute, dass sie genau einen Torschuss hatten und der für drei Punkte am Ende reicht. Man muss einfach mittlerweile gnadenlos sagen, dass unsere Qualität aktuell nicht ausreicht um zu gewinnen." Einen Tipp hat da SGE Werner: "Ich empfehle, dass man sich einen Kreisligisten heran schafft, den man auch mit schlechter Chancenverwertung zweistellig wegfidelt, damit die Jungs mal wieder wissen, wie sich Tore anfühlen."Nun geht es gegen Bremen und einige Fans sehen schwwarz gegen die Hanseaten, wie auch: "Das ist vorne teilweise viel zu kompliziert. Entweder zu hektisch oder falsche Entscheidungen. Erste Halbzeit sehr gut und kontrolliert. Aber man muss auch den Willen haben das Tor zu erzielen. Denke gegen Bremen wird es nichts werden, die haben halt derzeit den Lauf."Einige wenige sehen nun Trainer Kovac in der Kritik, zum Beispiel: "Meine Geduld ist am Ende. Wir haben aus den letzten acht Spielen zwei Punkte geholt. Die Fans waren jetzt (vor allem für Frankfurter Verhältnisse) sehr geduldig. Aber ich möchte jetzt von Kovac mal hören, was sein Plan ist. Was er gegen die schlechte Chancenverwertung machen will. Das ist doch wie damals wieder eine psychologische Sache. Unsere Stürme schießen die Bälle sonst wo hin. Und mich interessiert nicht, dass wir in der 1. Halbzeit ganz ordentlich waren und mehr Ballbesitz hatten. Wir haben noch nie so viele Spiele hintereinander nicht gewonnen, das ist nicht normal. Und das macht die gesamte Hinrunde zunichte. Dafür ist jetzt auch irgendwann mal mit der Trainer verantwortlich."Nichts von Kritik will aberwissen, der der Eintracht keinen Vorwurft macht, sind seiner Meinung nach doch auch äußere Einflüsse und fehlendes Glück Schuld an der aktuellen Misere: "Die Mannschaft setzt sich zu 100% ein. Alle. Wenn es anders wäre, könnte ich die Kritik verstehen, der Trainer macht taktisch einen guten Job, Hat man gegen Gladbach und heute gesehen. Ist halt eine Menge Pech dabei, anders kann man auch die Elfermisere nicht verstehen. Dann die Verletzung vom Hasebe, ein Schlüsselspieler im Mittelfeld. Von Alex Meier gar nicht zu reden. Also Platz sieben nach dem 27. Spieltag ist völlig okay."