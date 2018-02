Eintracht Frankfurt: Fan-Stimmen: Das halten die SGE-Fans vom Montagsspiel

Kein anderes Spiel beschäftigt die Bundesliga derzeit so sehr, wie das Spiel Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. Doch nicht die Partie selbst sorgt für Unmut, sondern die Spielansetzung an einem Montagabend um 20.30 Uhr. Die Fanszene von Eintracht Frankfurt hat angekündigt, dass es an diesem Montag nicht zur gewohnten Unterstützung kommen wird. "Wir werden den Protest ins Stadion tragen. Wir dürfen nicht einfach draußen bleiben. Wir dürfen auch nicht einfach nur den Gesang verweigern, um keine vermarkungsfähige Kulisse für dieses Spiel zu bieten. Wir müssen klar machen, was uns nicht passt", heißt es in einer Mitteilung der Fanszene, die sich aus den Ultras, dem Fanclubverband, der Eintracht Frankfurt Fanabteilung und dem Verein Nordwestkurve zusammensetzt.

Und auch im Netz wird das Thema rege diskutiert. Wir haben uns einmal im offiziellen Forum der Eintracht und bei Facebook umgesehen und ein paar Stimmen zu dem Thema Montagsspiel gesammelt.

WuerzburgerAdler ist – trotz des Appells der Fanzene – für einen Boykott des Spiels: "Eindeutig für einen Boykott. Irgendwann ist auch mal gut. Manchmal kommt es mir so vor, dass Fußballfans alles mit sich machen lassen. Hier mal ein kleiner Protest, da mal ein kleines Aufmucken, aber am Ende pilgern sie doch alle wieder ins Stadion. Wie die Lämmer zur Schlachtbank." Auch Juergen Luenzer wird das Spiel nicht live im Stadion verfolgen, er hat allerdings andere Gründe:

Sebbel ist nicht dafür, das Spiel zu boykottieren und bringt ein Argument an, dass man mehrmals liest: "Nun ja, finde die Ansetzung auch nicht gut. Aber die Ausrede „muss arbeiten", zieht für die Heimmannschaft nicht bzw. genausoviel wie Dienstag oder Mittwoch in einer englischen Woche oder Donnerstag in der angestrebten Euro League." Joe Ku ist kein Gegner der Montagsspiele, beschwert sich allerdings über die Anstoßzeit: "Walter Berghaus ist der Meinung, dass es falsch ist, die Mannschaft nicht zu unterstützen:

Francesco Calia macht seinem Ärger Luft:

Es bleibt abzuwarten, wie das Spiel verlaufen wird. Doch eines ist jetzt schon sicher: Das Spiel hat Konfliktpotential.

