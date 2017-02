"Diese Niederlage tut weh"

"Seferovic bitte freistellen"

Bilderstrecke Eintracht Frankfurt verliert bei Hertha BSC mit 0:2

"Die spielerischen Mittel fehlen"

Nach der Niederlage in Leverkusen musste die Eintracht mit einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft nach Berlin reisen. Gegen die gastgebende Hertha verkaufte sich das Team von Niko Kovac gut, musste am Ende aber dennoch eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Zu allem Überfluss ließ sich Stürmer Haris Seferovic noch zu einer Tätlichkeit hinreißen und sah die Rote Karte. Die Fans haben Angst, dass die hervorragende Ausgangssituation nach der Hinrunde nun verspielt werden könnte. Natürlich ist ein Großteil der Anhängerschaft sauer auf Seferovic, der seiner Mannschaft einen Bärendienst erwies. Die Fans hoffen auf eine positive Reaktion beim Pokalspiel gegen Arminia Bielefeld."Hertha war sehr schwach für ihre Heimstärke, aber für uns hat es wieder gereicht! Wir sind derzeit einfach zu schwach, unabhängig von der personellen Situation. Die Niederlage tut wieder bitterweh, weil es einfach unnötig ist, genauso wie gegen Ingolstadt. Mund abputzen und gegen Freiburg gewinnen", meint Eintrachtffm90 spürbar frustriert.geht es da ähnlich: "Drei Niederlagen, 0:7 Tore, das tut weh. Eine Haupterkenntnis: Der Kader ist an wichtigen Stellen (Innenverteidigung, defensives/offensives Mittelfeld, Sturm, also praktisch alles bis auf Torwart) zu dünn besetzt, um bei Ausfällen reagieren zu können. Hier muss dringend nachgebessert werden, insbesondere in Hinblick auf die nächste Saison, den mit langen Schwächephasen von z.B. Gladbach, Leverkusen, Schalke, Mainz ist nicht immer zu rechnen."Viele Fans sind wütend und sauer auf Stürmer Seferovic, der durch eine Tätlichkeit vom Platz flog. "Woche für Woche das gleiche! Warum darf dieser Mann überhaupt noch am Trainings und Spielbetrieb teilnehmen. Der würde bei mir ein halbes Jahr auf freigestellt werden", schimpftgeht sogar noch einen Schritt weiter: "Das einzig Gute an dem Spiel: Die Rote für Seferovic! Ich wünsche ihm, dass er mindestens 5 bis 6 Spiele gesperrt wird. Dann steigt dich Chance, dass ich diesen Vogel nicht mehr im Eintrachttrikot ertragen muss."sieht in dem schweizer Nationalspieler eher eine Schwächung der Mannschaft und würde ihn auch nicht mehr berücksichtigen: "Bei mir würde Seferovic nicht mehr spielen und auch vom Training freigestellt werden. Er wechselt eh zu Benfica und wollte das wohl im Winter nicht um ordentlich Handgeld mitzunehmen. Jetzt schadet er uns nur noch." Der gleichen Meinung ist auch: "Es ist unerträglich diesen Typ noch im Eintracht Trikot sehen zu müssen. Warum war man nicht in der Lage den im Winter los zu werden? Im Sommer geht er ablösefrei und schadet uns bis dahin."sieht aber noch Hoffnung, dass es wieder aufwärts geht: "Schade, sehr Schade, bis zum 0:1 hat unsere 1b nicht schlecht verteidigt. Ich hatte mich schon auf ein gerechtes 0:0 eingestellt. Ob das Tor jetzt Abseits war ist egal. Danach hatte man sich noch kurz aufgebäumt, leider fehlen derzeit die spielerischen Mittel.Noch sieht es tabellenmäßig aber sehr gut aus!"glaubt nicht an etwas Zählbares in den nächsten beiden Bundesligaspielen: "Eigentlich habe ich keine Laune dieses Spiel großartig zu analysieren. Die Hertha war eigentlich richtig schwach und viele andere Vereine aus der BL hätten das Spiel gestern sogar gewonnen. Aber wenn man einmal in diesem Negativlauf drin ist, kommt man da schwer raus. Ich befürchte, dass schlimme Wochen bevorstehen. Gegen Bielefeld wird man irgendwie weiterkommen, aber gegen Freiburg und Bayern wird man ein Nachsehen haben."Einige Fans können aber das Gejammere nicht hören, wie auch: "Heult nicht alle rum! Es sind einige von der Vorrunde viel zu verwöhnt. Wir sind keine Spitzenmannschaft und können somit auch mal mehrere Spiele hintereinander verlieren. Ich hoffe wir können gegen Freiburg bessere und vor allem mehr Torchancen kreieren und Mal wieder Tore schießen. Ansonsten alle mal den Ball flach halten und nicht ständig rumheulen. Wir werden auch mal wieder ein Spiel gewinnen!"