Der neuste Halloween-Trend made by Eintracht Frankfurt: 120 gruselige Minuten bei einem Geisterspiel, das erst beim Elfmeterschießen Adrenalin durch die Venen pumpt. Man sollte also nicht verpassen, wenn der Geist der zweiten Runde des DFB-Pokals durch die Arena schwebt.

Der neueste Trend zu Halloween kommt nicht etwa aus den USA oder Großbritannien. Nein, er kommt aus unserem schönen Frankfurt, genauer gesagt: aus dem Stadtwald. Denn statt Horror-Clowns geisterten dort 22 Mann über einen Fußballplatz und lehrten den Zuschauern das Gruseln. Und so wurde aus dem erhofften "Gut-Kick" ein Horror-Spiel der allerersten Klasse. 120 torlose Minuten wurden die Zuschauer im Stadion, in den Kneipen und vor den heimischen Bildschirmen gequält, bis die Eintracht endlich als Sieger vom Platz ging. Adler-Fanbringt es so auf den Punkt: "

Die Zuschauer vor den Bildschirmen erlebten jedoch noch einen weiteren Schreck, der sich über 120 Minuten zu einem echten Horror entwickelte und viele vor ihren Fernsehern verzweifeln ließ. Denn der Kommentator des Privatsenders Sky hat definitiv ein Namensproblem. Und so dürften wohl viele Eintrachtfans drei Kreuze gemacht haben, als der vierte Offizielle in der zweiten Minute der Nachspielzeit seine Tafel in die Höhe streckte und klar und deutlich eine rote 30 erkennbar war. Shani Tarashaj lief vom Platz und überließ Timothy Chandler das Feld. Doch es lag nicht an der Leistung des jungen Schweizers, dass Erleichterung aufflammte und die Fans der Eintracht sich ein bisschen zurücklehnen konnten.Immer wieder geisterte der Satz "TARASHI am Ball" durch die Wohnzimmer und blieb wie ein ungebetener Gast im Raum hängen. TARASHI? Viele mögen wohl gedacht haben "Wenn er das noch einmal so ausspricht...". Denn in Wirklichkeit heißt der Junge Tarashaj (ausgesprochen TARASCHAI) und nicht TARASHI. So schriebnach dem Spiel "

ist zufrieden mit dem Ausgang des Spiels, findet es nicht schlimm, dass das Spiel keine Glanzleistung war: "

Bin zufrieden, schweres Spiel für Fans teils schwach . Ein Gegner der sehr defensiv stand was der Eintracht Probleme macht. Im Elferschießen mit sowas von breiter Brust aufgetreten geil einfach nur sowas von frech und suverän."

Für Spanier sind das normale Elfer") undist begeistert von allen Elfmeterschützen: "

Sorry fix und foxi", schriebim Forum der Eintracht. Aber auch das Herz der Fans hatte unglaublich gelitten. "