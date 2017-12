Die Fans der Frankfurter Eintracht müssen in diesem Jahr oft zittern, werden aber auch immer wieder belohnt. Wir haben uns im offiziellen Forum der Eintracht umgesehen und Fan-Stimmen zum Spiel in Hamburg gesammelt.

Was war das für ein Spiel! Erst sieht es ganz düster aus für die Eintracht, dann holen die Adler zum doppelten Gegenschlag aus und müssen ihre Führung schlussendlich 45 Minuten verteidigen. Ein Nervenspiel, vor allem für die Fans. Wir haben uns mal ein im offiziellen Forum der Eintracht umgesehen und die Stimmen der Fans gesammelt.

JanFurtok4ever glaubt, dass man sich an solche Spiele gewöhnen muss. Denn alle Spiele der SGE in dieser Saison endeten mit nur einem Tor Unterschied: "So unnötig spannend. Aber daran muss man sich wohl gewöhnen. Spiele mit zwei Toren Unterschied gibt es einfach nicht. Fertig."

SGE_Werner ist nach dem Spiel völlig fertig: "Die Punktezahl steigt im selben Tempo an, wie meine Lebenserwartung sinkt. SIEG!" So geht es auch AgentZer0: "Es geht nur knapp, Dauerpuls 200+. So jetzt ab in die Klappse, machts gut." Und auch Exil-Adler-NRWs Puls ist nach dem Spiel leicht erhöht: "Und wie soll ich mit dem Puls jetzt ins Bett, wo um 06.00 Uhr der Wecker klingelt?"

DerGeyer freut sich zwar über den Sieg, hat aber auch ein paar negative Eindrücke vom Spiel in Hamburg: "Erste Halbzeit wahnsinn, zweite Halbzeit gab es nicht. Warum müssen wir uns immer so reinstellen? So wie Wolf und andere am Ende aussahen, würde ich das Konditionstraining mal umgestalten." fastmeister92 hingegen findet nur lobende Worte für Marius Wolf: "Für mich war Wolf der beste Spieler. Der gibt alles bis zum Schluss. Noch 10 Minuten und sie hätten ihn vom Platz tragen müssen."

adlersvent118 ist auch ganz begeistert von Wolf: "Oh man,was für ein seltsames Spiel. Egal ... Wolf wird immer wertvoller für unser Team! Ich hoffe Abraham ist nicht schwer verletzt und wünsche ihm gute Besserung. Ich habe nur noch zu sagen ,dass es mich sehr freut ,dass diese neu zusammen gewürfelte Mannschaft es schafft an die famose Hinrunde letztes Jahr anzuknüpfen .das hätte ich nicht für möglich gehalten! Respekt an unsere Mannschaft , Respekt an Niko , Respekt an Robert und Respekt an das Team hinterm Team! Ihr seid Eintracht!!!"

Für eintrachtfrankfurt2005 ist an diesem Abend Ante Rebic der Matchwinner: "Extrem wichtige 3 Punkte. Und streckenweise war das kämpferisch exzellent. So 70-80 Minute , was da über die rechte Seite gespielt wurde, war der Hammer. Ballbehandlung 1A und Rebic ist echt ein harter Brocken. Der behauptet den Ball noch gegen 4 Mann." Das sieht auch mittelbucher so: " Respekt für die kämpferische Einstellung bei allen Jungs. 1 Wechsel mehr hätten wir am Ende gut gebrauchen können. Sonderlob an Kapitän Russ, Chandler und Rebic. Sowie an Tawatha, der obwohl angeschlagen, auch noch mal alles reingehauen hat. 25 Punkte. Auswärtsstabellführer. Hammer."

municadler hätte sich ein entspannteres Spiel gewünscht: "Supergeile Leistung , Hut ab trotz Rotation und Verletzungspech!!!!! Aber das 1:3 muss fallen dann wärs sehr entspannt geworden , so wars 45 min Dauerzittern." Und eintrachtffm90 ist froh, dass die Eintracht am Ende als Sieger vom Platz gegangen ist: "Zum Glück hieß der Gegner heute Hsv. Unglaublich wie viele Chancen wir liegen gelassen haben in Halbzeit 1 und unglaublich wie viele Chancen wir denen in der 2. Halbzeit gegebene haben. Die 3 Punkte nehmen wir natürlich gern mit und können den Abstand nach unten vergrößern."

Jakky jubelt: "Geiler Sieg! In der Halbzeit noch aufgeregt über das Unvermögen mindestens mit 2 Toren Vorsprung zu führen und am Ende dann mit dem Sieg richtig gut bedient. Fühlt sich richtig gut an." Und grossaadla ist egal, dass das Spiel Strekenweise nicht schön war: "Geiler Shit. Super wieder 3 Punkte. Nicht schön aber wertvoll. Über das wie spricht keiner mehr in ein paar Tagen."