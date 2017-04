[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Die Anhänger der Frankfurter Eintracht sahen eine gute Leistung ihrer Mannschaft gegen den FC Augsburg. Besonders gelobt wurde die Moral und Willensstärke der SG, die das Spiel nach einem 0:1-Rückstand noch in einen 3:1-Sieg umgedreht hat. Die Erleichterung ist riesig, da nun auch endlich die 40 Punkte geknackt und der Klassenerhalt damit praktisch gesichert ist."Wow, hätte ich nach der katastrophalen ersten Halbzeit nicht gedacht. Zum Glück haben Kovacs Worte in der Halbzeitpause gefruchtet und in der zweiten haben sie sich dann endlich den Arsch aufgerissen. Barkok und Ordonez als Fehler korrigiert und entsprechend Einsatz gezeigt. Das hat die schlussendlich verdiente Wende gebracht. Jetzt kann man die letzten Spiele entspannter angehen. Alles außer Klassenerhalt ist für mich ohnehin Bonus", zeigt sich etienneone erleichert.Ähnlich äußert sich auch JanFurtok4ever: "Uah, meine Nerven. Augsburger haben wieder mehr gelegen als gestanden. Freut mich unfassbar, dass so ein Antifußball nicht belohnt wurde. Völlig verdienter Sieg. Jetzt kann man doch halbwegs befreit die Saison zu Ende spielen und schauen, wo man am Ende landet." Early999 freut sich für die Mannschaft: "Überaus verdienter Sieg. Nach so einer ersten Halbzeit in der zweiten richtig Druck gemacht und sich endlich mal wieder belohnt."Viele Fans hoffen, dass die Truppe in den letzten vier Spielen frei aufspielt, so auch SGERafael: "Bis zur 75. Minute ein grausamer Kick der völlig verunsicherten Mannschaft. Dann kullert der Kopfball ins Tor und plötzlich spielen sie Fußball. Unerklärlich. Hoffentlich ist der Knoten geplatzt und man lässt die Saison ausklingen." Frankfurt050986 ist der gleichen Meinung: "Jetzt wo der Druck weg ist, kann man für die restlichen 4 Bundesligaspiele wenigstens mal wieder locker aufspielen."Clakir ist heilfroh, dass der Verein auzch in schwachen Phasen auf Matchwinner Marco Fabian vertraut hat: "Die Eintracht besteht momentan aus Fabian. Wir können uns glücklich schätzen über seinen Willen und sein Können. Dabei werden allerdings meine Bedenken immer größer, dass uns den im Sommer einer weg kauft. Ich hoffe, er hat, wenn überhaupt, eine Ausstiegsklausel von mindestens 20 Mio. Euro."Einige User denken schon an das Pokal-Halbfinale in Mönchengladbach. "Die Jungs sollen sich auf ein geiles Pokalhalbfinale in Gladbach konzentrieren. Da ist alles drin, was wär das geil mal wieder die richtige Mannschaft in Berlin zu sehen. Auf jeden Fall Glückwunsch für eine noch nicht beendete Saison mit noch allen Chancen fürs internationale Geschäft", sagt Stefan.Es gibt aber trotz des Sieges ggen Augsbufg auch Kritik. "Trotz des Sieges bleibe ich dabei: der Trainer hat keine Idee für ein ordentliches Offensivspiel. Ich Frage mich wie das dauerhaft weiter gegen soll. Klar, ein dusseliger Sieg ist eingespielt, Jetzt interessiert sich wieder keine Sau mehr dafür, aber mir wird da echt Angst und Bange", meint FrankenAdler.