Eintracht Frankfurt: Fan-Stimmen: Ich bin fix und ferdisch

Unfassbar, unglaublich, ein absoluter Traum. Was diese Mannschaft gestern Abend in Gladbach geschafft hat, hätten wohl viele nicht mehr erwartet. Doch die Eintracht behält die Nerven und setzt sich in einem absoluten Elfmeter-Krimi gegen die Fohlen durch. Branimir Hrgota, der Ex-Gladbacher, verwandelt den entscheidenden Elfmeter. Danach bricht eine ganze Stadt in Jubel aus.schreibt nach dem Spiel im offiziellen Eintracht-Forum: „Bin f.ick unn ferdisch! Was für ein heißer Sch.eiß!!! In der 1. Halbzeit sind wir die klar bessere Mannschaft, müssen mindestens 2-0 führen. Das 1-1 fällt aus dem Nichts, weil die Flanke nicht verhindert wird. Danach ist Gladbach am Drücker, wir spielen mit der Notbesetzung im defensiven Mittelfeld, jeder haut sich rein, gibt alles. Wunderbar! Das Elfmeterschießen ... der absolute Wahnsinn!!! Berlin, Berlin ... Danke Jungs, danke an das Trainerteam!!! Wir sind die Eintracht, wir haben es verdient!!!!“Viele Fans werden heute müde auf der Arbeit sitzen, denn nach diesem Krimi konnten viele Fans einfach nicht mehr schlafen.schreibt: „Ich geh jetzt joggen ohne Scheiß...schlafen geht eh nicht...“ Auchhatte eine kurze Nacht: „Schlaf ist ja wirklich was für die Schwachen, heute muss die Euphorie mich durch den Tag retten. Unfassbar geil.“ Und: „Was ein enges und intensives Spiel! Hut ab vor diesem Willen. Trotz der Rückschläge über 120 Minunten richtig stark gekämpft und weit über die Schmerzgrenze hinaus alles von sich abverlangt. Klar, ab Mitte der 2. Häfte gegen stärker werdende Gladbacher sich ins Ziel gerettet und nur noch wenig Fußball gespielt, aber das ist völlig egal. Das war einfach verdammt gut gekämpft, sich auch beim Elfmeterschießen nicht hängen gelassen und am Ende belohnt worden. Unglaublich geil! Danke, Eintracht! Ich hab immer noch Puls und meine Hände zittern. Keine Ahnung, wie ich heute nochmal schlafen soll...“Als Eintracht-Fan lebt man kürzer, sagt: „Als Eintracht-Fan lebt man definitiv kürzer, dafür glücklicher.“ Der Meinung ist auchEr hebt zusätzlich die Nervenstärke von Marco Russ hervor: „Die stärksten Nerven hatte meiner Meinung nach MR4. Er musste den entscheidenden Elfer zum Ausgleich schießen und hat das super gemacht. Mental dürfte echt kaum einer stärker sein als er.“befindet sich, wie so viele andere Fans, einfach in einem Freudentaumel und findet abschließend die richtigen Worte: „Es ist einfach nur geil ein Eintracht Fan zu sein. Danke Jungs für diesen genialen Fight Hat mich zwar ein paar weitere Jahre meines Lebens gekostet, aber druff g´schisse ...denn wie heißt es doch so schön: Schwarz, Weiß, Rot bis in den Tod!“