90 Minuten sah es so aus, als würde die Eintracht einen Punkt mit aus Hoffenheim nach Hause nehmen. Doch dann traf ausgerechnet Bruno Hübners Sohn Benjamin zum 1:0 und zerstörte jegliche Hoffnungen der Fans. Trotzdem finden sie nach dem Einzug ins DFB-Pokalfinale noch positive Worte für ihre Eintracht und zeigen: Eine Niederlage ist kein Beinbruch. Denn die Mannschaft war stark ausgedünnt, fielen doch viele Leistungstärger verletzt aus.hofft einfach auf einen Sieg gegen Wolfsburg am kommenden Wochenende: "Mit dieser Rumpftruppe klasse gespielt und unglücklich verloren. Was soll man da sagen? Ich habe aber keine Angst vor dem nächsten Spiel und bin mir sicher dass wir gegen Wolfsburg gewinnen. Platz 7 ist noch nicht weg aber der ist ohnehin egal, weil wir den Pokal holen."bemängelt – wie viele Fans an diesem Wochenende – die Offensive der Eintracht: "Eine starke defensive Leistung wurde leider nicht mit dem verdienten Punkt belohnt. In der Offensive fehlt uns halt einfach die Durchschlagskraft und das nötige Quentchen Glück."Fürist die NIederlage kein Beinbruch, schließlich gewinnen die Adler seiner Meinung nach den Pokal: "Also, sie haben Hoppelheim gut geblockt. Hector hat, das muss man konstatieren, abgesehen von so manchen sinnentleerten Pässen, gut verteidigt. das Tor vom Sohnemann Hübner geht auf Marcos Kappe. Severovic hätte früher ausgewechselt werden müssen. Aber egal. Insgesamt hat sich der künftige Pokalsieger ganz gut aus der Affaire gezogen."Auchspricht die Offensivprobleme der Eintracht offen an: "Trotz personeller Engpässe hat die Mannschaft gut gespielt heute. Nur machen wir uns trotz Berlin nichts vor. Rückrunde Platz 18 mit mickrigen 10 Toren. Wenn nicht endlich ein vernünftiger Stürmer geholt wird spielt die Mannschaft nächstes Jahr gegen den Abstieg. Wir haben keinen bundesligatauglichen Spieler in der Spitze und Du gewinnst nur mit Toren."ist mit der Saison schon jetzt zufrieden, und das trotz der Rückrundenbilanz: "Ich fand das Spiel heute mehr als ordentlich, gut gekämpft und leider Pech gehabt.Ich werde die letzten 3 Spiele ganz entspannt genießen und freue mich auf das nicht einkalkulierte Finale in Berlin. Geile Saison, bin zufrieden. "freut sich über die Rückkehr von Marc Stendera: "Extrem bittere Niederlage. Wir waren in der 2. Halbzeit das bessere Team. Gegen so eine Mannschaft so mitzuhalten macht Hoffnung gegen Dortmund. Vor allem Stendera hat mich überzeugt heute. Das Jahr Pause hat man ihm nicht angemerkt. Macht uns wieder variabler."Und wärend viele andere rechnen, wie es die Eintracht doch noch auf Platz sieben der Tabelle landen kann, willgar nicht unbedingt in der Europa-League spielen: "Ich muss nicht unbedingt in die Euroliga! Man hat gestern gesehen, wie der Kader mit der Doppelbelastung DFB Pokal und Liga auf dem Zahnfleisch geht. Was wollen wir da mit der zusätzlichen Belastung in der Euroliga. Im nächsten Jahr hat Schalke und Leverkusen keine Mehrfachbelastung, von unten kommen Stuttgart und vielleicht Hannover hoch. Da wird die Ligaplatzierung ganz anders aussehen. Da brauchen wir keine zusätzliche Belastung. Allerdings werden wir die Mehrfachbelastung haben, da wir DFB Pokalsieger werden!!!"