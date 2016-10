Eintracht Frankfurt: Fan-Stimmen: Mila Kunis, Timothy Chandler und die 80er Jahre

Eintracht Frankfurt Medienecho: Verdienter Punktgewinn der Eintracht Die Eintracht kam gegen den Rekordmeister Bayern München zu einem verdienten 2:2-Unentschieden. Wir haben die Pressestimmen in unserem Medienecho zusammengefasst. clearing

Absolut klasse Leistung der #sge - Sensationell! Aber der Schiri war gekauft! #SGEFCB — Caro (@caro_vom_main) 15. Oktober 2016

Es gibt im britischen Fußball eine schöne Tradition, die den Sprung in die deutsche Fußball-Kultur nie wirklich geschafft hat: „Will Grigg´s on fire.“ Oder anders gesagt: Liebevolle Fan-Gesänge, die stumpf aber effektiv den Namen des Lieblingsballtreters in altbekannte Melodien einflechten. Schade eigentlich, denn an diesem Wochenende hätten sich wohl fast alle auf einen Namen einigen können, den man mit lieblicher Stimme hätte schmettern können: Timothy Chandler. Es gäbe da auch schon den fast perfekten Song…Aber jetzt mal ernsthaft: Lieber Timothy, das war eine saubere Leistung. Findet nicht nur der Autor dieser Zeilen, der sich gerade aus Versehen als Pop-Balladen-Fan geoutet hat, sondern auch ziemlich jeder Eintracht-Fan und Medien-Mensch. Beispielhaft darf dich an dieser Stelle, seines Zeichens Eintracht-Forist, loben. Er schreibt: „Chandler für mich eindeutig Man oft the Match. Was der heute abgespult hat, dann noch die herrliche Vorlage zum 2:2.“ Als Außenverteidiger hat Chandler immerhin einen der anspruchsvollsten Jobs im Fußball. Dass er den momentan so gut ausfüllt, kommt natürlich der ganzen Mannschaft zugute.schreibt: „Die Mannschaft profitiert davon, dass wir jetzt zwei Außenverteidiger haben, die diese Position in modernster Form spielen. Wie sie Konkurrenzdruck haben (Oczipka) und beide vor allem total fit sind. Chandler in jetziger Verfassung erinnert an den Chandler zu Nürnberger Zeiten.“Und so darf sich der US-Amerikaner offenbar mit Marco Fabian um den Titel „Geilster-Typ-der-gegen-Bayern-auf-dem-Feld-gestanden-hat“ balgen. Den Mexikaner fanden nämlich auch ziemlich viele Fans ziemlich gut. Der schon zitiertebehauptet sogar, Fabian sei der beste Fußballer, den man seit Jahren im SGE-Trikot gesehen hätte bewundern können. Moment, da vergisst einer, dass bei der Eintracht vor einigen Jahren noch der Ballkünstler Maik Franz im Waldstadion, äh der Commerzbankarena, die Grasnarben umgestaltete. Ha.sagt aber auch, was Fabian „abliefere“, sei defensiv wie offensiv eine Klasse für sich. Ein anderer Foren-Schreiberling hat da aber noch – ein wirklich famoser Ausspruch – „ein bissi Wasser in den Äppler zu geben“: Vor dem 2:1 der Bayern hätten Fabian und Rebic eine Riesenkonterchance herausgespeilt und der kleine Mexikaner hätte es „verdaddelt, statt auf den freien Chandler zu spielen.“ Kein Tor. Und dann kommt´s: „Wenn sie weiter nach oben kommen wollen, müssen sie solche Konter einfach konsequenter nutzen.“ Die SGE steht momentan auf Rang Acht. Weiter nach oben und es riecht schon international. Das wäre toll: In Bordeaux kleben gefühlt noch immer die Adler-Sticker an jeder dritten Laterne.Jedenfalls ist damit schon der Dritte im Eintracht-Dreigestirn der Begeisterung genannt: Ante Rebic.musste beinhart festhalten: „Verlierer gab es heute übrigens auch bei uns. Sefe. Weil Rebic überzeugen konnte.“ Nur einer wird immer vergessen, beklagt: Branimir Hrgota. Weder die Fans noch die Presse würdigen den Jungen genug, so sein Vorwurf. „Für mich zeigt Hrgota ganz herausragende Qualitäten, vor allem in der Ballkontrolle, die uns jetzt schon in zwei Spielen ein Happy End beschert haben.“Und jetzt, wo gefühlt die halbe Mannschaft einzeln abgefeiert wurde – es sei der Form halber noch erwähnt, dass Hradecky sowieso der Beste ist – darf sich auch das Kollektiv im glänzenden Lichte eines Unentschieden gegen die bajuwarischen Lichtgestalten räkeln. „Sagenhafte Leistung gegen die Überbauern“, frohlockt gar der Foren-Barde. „Zu zehnt spielerisch gleichwertig und kämpferisch überlegen.“ Undbegiebt sich auf eine Zeitreise: „Herz was willst Du mehr. Fühle mich in die Zeiten der 80er und Anfang der 90er Jahre zurückversetzt.“ Ein komplett anderes Auftreten als in der letzten Saison, schreibt er weiter. Vielleicht an dieser Stelle zur Erinnerung: Im letzten Jahr hatte sich die Eintracht, zumindest wenn man die Spielweise betrachtet, um die Goldene Himbeere des Punktgewinns im Fußball beworben. Das war den Fans damals fast egal, jeder Punkt war ein Punkt für den Klassenerhalt. Aber wenn man stattdessen natürlich den Bundesliga-Spieltags-Oscar bekommen kann, wie in diesem Jahr, nimmt man das doch gern mit.ist beeindruckt davon, wie die Kovac-Truppe gespielt hat: Letztes Jahr habe man sich den Punkt „ermauert“, dieses Jahr erspielt: „Wer so mutig spielt wie wir heute, wer nach Rückstand und Unterzahl nicht aufgibt, der hat sich den Respekt verdient. Das war heute ein tolles Fußballspiel für den neutralen Beobachter und für uns natürlich auch.“ In diesem Sinne auch an den Rest der Liga: Gern geschehen. „Die Bundesliga wieder ein wenig spannender gemacht, selber einen hochverdienten Punkt geholt und obendrein ein prima Spiel abgeliefert mit Herzblut, Leidenschaft und auch Esprit“, schreibt dazu, der erste User mit einem stinknormalen Namen. Fühlt sich komisch an.Außerdem befindet, das Spiel sei ein Signal an die andere großen Bundesligavereine: Im Waldstadion würde es für Niemanden ein Spaziergang werden. „Das hat mich an die allerbesten Zeiten der Eintracht erinnert,“ schwelgt er vor sich hin,"als die Bayern die Punkte am liebsten per Post geschickt hätten, weil hier für die nix zu holen war.“ Das muss schön gewesen sein, damals. Fast so schön, wie Mila Kunis. „Manchmal ist unsere Diva eine launische Sch***e und manchmal eine attraktive Frau à la Mila Kunis mit einem attraktiven Fußballstil", fasst Kuckuck zusammen. Und sorgt damit dafür, dass das Bild von Mila Kunis jetzt für immer mit dem von verschwitzten Fußballerwaden verbunden ist. Danke dafür.