Nach der Niederlage gegen Leverkusen musste die Eintracht nun auch eine Niederlage gegen Ingolstadt hinnehmen. Was sagen die Fans dazu? Wir haben die Stimmen zusammengefasst.

Eintracht Frankfurt hat in der Bundesliga einen bitteren Nachmittag erlebt. Nach der Niederlage in Leverkusen folgt nun die Niederlage gegen Ingolstadt vor heimischen Publikum. Die Mannschaft wirkte unkonzentriert, ließ zu viele Chancen liegen. Zusätzlich fehlen Abraham (Rote Karte) und Mascarell (10. Gelbe Karte) nun gegen Berlin, Vallejo musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden, sein Einsatz in Berlin ist derzeit noch fraglich. Auch die Fans sind enttäuscht von der LeistungDoch der Tenor ist trotzdem eindeutig: "Spiel abhaken und nach vorne blicken!"findet kämpferisch aufmunternde Worte: "

Bilderstrecke Einzelkritik: So schlugen sich die Adler gegen Ingolstadt

Bilderstrecke Eintracht erleidet 0:2-Schlappe gegen den FC Ingolstadt

Haste Scheisse am Fuß, haste Scheisse am Fuß. Am meisten tut mir nicht die Niederlage weh, sondern: Abraham gesperrt, Mascarell gesprerrt, Vallejo verletzt."