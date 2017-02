"Gegen Leverkusen kann man verlieren"

Nach dem spannenden und kräftezehrenden Pokalspiel unter der Woche in Hannover setzt es für die Eintracht eine deutliche Niederlage beim kriselnden Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen. Die Adler wirkten müde und konnten vor allem ab Mitte der zweiten Halbzeit nicht mehr zulegen. Die Fans sehen die Niederlage mehrheitlich nicht so dramatisch an, da der Gegner bekanntlich keine Laufkundschaft war. Viele Anhänger der SGE merkten an, wo die Mannschaft vergangenes Jahr um diese Zeit stand und sind trotz der Niederlage zufrieden mit der Saison und sind sich sicher, dass sich das Team wieder fängt und gegen Ingolstadt ihr wahres Gesicht zeigt."Nachdem die letzten Siege auch eher hart erkämpft waren und wir eben nicht so den breiten Kader haben, nicht ganz verwunderlich. Man sieht es ja auch an Dortmund und Leipzig, der einzige Klub, der Mist spielen und noch durchkommen kann sind die Bayern. Wichtig ist, dass Kovac nun wieder wie nach dem Ding in Leipzig die richtigen Schlüsse zieht, wovon ich mal einfach mal ausgehe", zeigt sichtrotz der Niederlage optimistisch.ärgern die einfachen Gegentore am Samstag: "Wir verlieren ja nicht oft, aber wenn, immer deutlich und zu Null, weil auch die Chancenverwertung nicht hinreichend ist. Hätte und wenn nutzt aber nichts, trotzdem ärgert mich die Entstehung der Gegentore extrem."schiebt die Leistung auf die fehlende Kraft: "Ich denke, gegen Leverkusen kann man verlieren, das werden andere auch noch. Was mir aufgefallen ist, dass doch einige Spieler Anzeichen von Müdigkeit gezeigt haben."Einige Fans waren mit dem Auftreten der Mannschaft aber auch nicht zufrieden. "Solange es dabei bleibt alle paar Wochen einmal heftig zu verlieren wie jede Woche knapp soll es mir recht sein. Spaß bei Seite. War heute von vorne bis hinten ein gebrauchter Tag. Sehr schlecht waren für mich Hector, Gacinovic und Hrgota. Uiuiui das war teilweise gruselig und verwunderlich. Nächstes Heimspiel wieder gut machen und alles in Ordnung", meinte. Ähnlich sieht es: "Insgesamt gesehen war es aufgrund der zweiten Halbzeit eine verdiente Niederlage in Leverkusen. In der ersten Hälfte hätte es durchaus, nach zwei dicken Chancen von Gacinovic und Hrgota, mit einem Remis in die Pause gehen können. Aber im zweiten Durchgang konnte die Eintracht keinerlei Offensiveakzente mehr setzen."Mächtig sauer über die angebliche Müdigkeit wegen des Pokalspiels unter der Woche, ist: "Das mit der Müdigkeit vom Pokal kann ich nicht mehr hören. Vor einem Monat noch Winterpause und Regeneration in Arabien, jetzt ein einziges Mittwochsspiel und schon mit den Kräften am Ende? Englische Wochen sind doch genau das, was wir in Zukunft möglichst oft wollen und dafür ist doch im vergangenen Sommer sechs Wochen lang Kondition gebolzt worden."Ganz drastisch und pessimistisch sieht es: "Denke tatsächlich, dass es jetzt abwärts geht. Gladbach und Leverkusen kommen jetzt. Das soll jetzt keine Untergangsstimmung sein. Nüchtern betrachtet muss man zu dieser Auffassung aber kommen." Da siehtdas Spiel deutlich gelassener: "Naja, bei den anderen Ergebnissen wäre ein Sieg natürlich supergeil gewesen. So ist bis jetzt letztendlich nicht viel passiert. Leverkusen hat die Chancen eiskalt genutzt, Chicharito hat sich im falschen Moment daran erinnert, dass er doch Fußball spielen kann und die eigenen Möglichkeiten wurden ausgelassen. Passiert."versucht, die nörgelnden Fans wieder zurück in die Realität zu holen und hat im offiziellen Forum der Eintracht viele Mitstreiter und Gleichgesinnte: " Hier ist ja bei manchen wieder Weltuntergangsstimmung! Wir haben verloren und die Mannschaft insbesondere die Verteidigung war nicht gut! Aber wir werden noch mehr Spiele verlieren. Ob wir jetzt in die Champions oder Euro League kommen werden wir sehen. Wir werden aber eine ruhige Saison spielen, das hat doch nach dem letzten Jahr keiner gedacht. Deshalb die Momentaufnahme genießen und vielleicht reicht es vielleicht auch nicht. Also Mal bitte runterkommen!!!"