Ähnlicher Meinung ist auch: "Egal wie das Spiel war, Hauptsache 3 Punkte. Und auswärts weiterhin ohne Gegentor." Auchschätzt die Leistung der Eintracht eher mäßig ein: "Unsere Eintracht war heute sehr schlecht und Köln extrem schlecht. Im Ergebnis ein verdienter 3er. Wobei man schon ein paar nette Spielzüge finden konnte, wenn man genau hingesehen hat."empfielt dem Trainer, an der Fitness der Mannschaft zu arbeiten: "

War jetzt kein Weltklasse-Spiel, aber Köln hätte den Punkt oder gar drei auch nicht verdient. Daher geht der Sieg in Ordnung und man muss jetzt nicht wegen diesem Dreier in Sack und Asche gehen."

Offensiv war das ganz schlimme Kost, defensiv sah das recht sicher aus. Hauptsache 3 Punkte. Und Köln steckt richtig in der ScheiXe..."Auchfand die Defensivleistung der Eintracht gar nicht schlecht: "Sieg ohne richtige Torchance. Nehm ich. Unheimlich wichtige Punkte. Und so schlecht war das jetzt auch nicht. Jedenfalls defensiv. Ziemlich unaufgeregt und sicher hinten raus kombiniert. Ich hatte nicht unbedingt die Befürchtung, dass Köln einen macht. Aber nach vorne? Ohje..."freut sich einfach über den Sieg: "Nach 23 Jahren ist es mir Schnuppe wie gewonnen wurde." Und auchfindet keinen Grund zum meckern: "Auswärtssieg in Köln. Haller schießt sein erstes Tor. Abwehr steht wie eine Eins. Was gibt es denn da zu meckern. Wenn man sich noch angewöhnt den Ball nicht ewig halten zu wollen, sondern schnell spielt und Haller auch mal was dem Ball anfangen kann und beim Flügelspiel auch ab und an bis zur Grundlinie laufen kann und die ewig langen Bälle sein lässt, dann wird es richtig gut."legt den Mantel des Schweigens über den Spieltag legen: "Mund abputzen, 3 Punkte in den Mannschaftsbus packen (oder ins Flugzeug) und dann den Mantel des Schweigens über den 5.Spieltag legen."

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Puh. Nicht schön, aber erfolgreich."