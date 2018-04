"Ja, was soll man sagen. Dass das Pokalspiel eine Menge Körner kosten würde war klar. Ich bin eigentlich davon ausgegangen dass es ein typisches 0:0-Spiel werden würde, weil die Rotation natürlich weniger Qualität in die Elf bringen würde. Hatte mich auch über die Aufstellung gewundert, Jovic und Haller gemeinsam hat selten funktioniert, da fehlen die Räume weil beide ähnlich spielen. Dennoch bin ich sauer. Ich habe seit Einführung des Videobeweises noch kein Spiel gesehen das derart offensichtlich, eindeutig und mit voller Absicht verpfiffen wurde. Da fragt man sich schon was das soll. Es können doch nicht drei Leute, die sich die entscheidenden Szenen anschauen, derart Tomaten auf den Augen haben. Es ist einfach unfassbar", urteilt lego57.

Viel Fans kreiden die Niederlage nicht nur dem Schiedsrichter sondern auch Trainer Niko Kovac an, so auch Cleeberg01: "Sorry, aber das geht voll auf Kovac. Verstehe die Aufstellung und dann die Wechsel überhaupt nicht. Chandler, Da Costa, Haller und Gacinovic seit Wochen außer Form und heute nahtlos daran angeknüpft!" Eine ähnliche Meinung hat TyTabor: "Tausche sinnlosen Finaleinzug gegen 3 Punkte in der Bundesliga. Warum spielen Gacinovic, Chandler & Co nicht am Mittwoch? Glaubt Herr Kovac ernsthaft, dass die Chance auf Europa im DFB Pokal größer ist als in der Liga? Klassischer Fall von vercoacht!"

Muddux hofft auf ein taktisches Gespür beim neuen Trainer: "Gegen einen ultradefensiven Gegner der sich nicht aus seiner eigenen Hälfte traut 80 Minuten lang mit Dreierkette spielen lassen. Hoffentlich hat der nächste Trainer mehr als nur ein taktisches Konzept." Michael@Owen kann die Aufstellung von Kovac auch ganz und gar nicht verstehen: "Barkok nicht bundesligatauglich. Gacinovic seit der Rückrunde auch nicht mehr. So Leute haben in der Startelf in so einem Spiel nix aber auch gar nichts verloren. Die können nächste Woche spielen wo man eh keine Punkte holt."

Ebenfalls große Wut auf den Schiedsrichter hat julisses16: "Einfach vercoacht der liebe Lügenbaron. Was will er mit Jovic und Haller zusammen? Hat nichts gebracht. Barkok, Chandler, Gacinovic, einfach grauenhaft. Halbzeit eins war gut, hätten wir mit 2:0 in die Pause gehen müssen. Was ist in der Pause passiert? Das war nicht mehr zum Ansehen. Schon lange nicht mehr gesehen, dass bei uns im Stadion die Zuschauer nach 70 Minuten weglaufen. Jetzt wird es super eng mit Platz 7, obwohl ich den zum kotzen finde. Wenn da jetzt die englische Woche zur Entschuldigung greifen sollte, was wollen wir dann in Europa?"

Neben dem Trainer bekam Schiedsrichter Stegemann heftige Kritik seitens der SGE. "Ich bin ja normalerweise weit davon weg irgendwelchen Verschwörungstheorien nachzugehen, aber ich werde den Eindruck nicht los, dass man auf Seiten des DFB wohl der Meinung war etwas gut machen zu müssen. Ich glaube zwar nicht, dass wir das Spiel mit einem Unparteiischen gewonnen hätten, aber wahrscheinlich hätten wir es zumindest nicht verloren", meint U.Bein. Early999 fasst die Meinung aller Fans in einem Satz perfekt zusammen: "Klare Chancen nicht genutzt und gleichzeitig beschissen worden. So kann man nicht gewinnen."