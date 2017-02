Bilderstrecke Einzelkritik: So haben sich die Adler gegen Darmstadt geschlagen

Ein hochverdienter Sieg der Eintracht gegen defensiv eingestellte Darmstädter, die lange an einen Punkt in Frankfurt glaubten und kämpferisch überzeugten. Spielerisch war die SGE den Lilien aber weit überlegen, nur das erlösende Tor fehlte. Ein Elfmeter brachte schließlich das erlösende 1:0 für die Adler durch Makoto Hasebe. Die Fans sind glücklich und erleichtert, dass das Hessenduell gewonnen wurde und drei Punkte auf der Habenseite sind. Die Fans loben die Geduld der Mannschaft und freuen sich einfach über den Erfolg gegen die Lilien."Der Wahnsinn! Ich bin begeistert und kann es kaum glauben, derzeit läuft endlich mal alles für uns! Sogar die Schiris, die uns jahrelang verarscht haben, sind plötzlich wohlgesonnen. Ach ist das alles traumhaft. Und als netten Nebeneffekt noch Darmstadt in die 2. Liga geschossen", lässtseiner Freude freien Lauf.schließt sich da an: "Man kommt ja aus dem Kloppen gar nicht mehr raus! Einfach Genial! Platz 3. und 35 Punkte."Beiüberwiegt die Erleichterung, dass es noch zum Sieg gericht hat: "Je länger das Spiel gedauert hat, desto mehr Angst hatte ich, dass Darmstadt tatsächlich bei uns den ersten Auswärtspunkt holt. Aber die Saison ist einfach unglaublich. Irgendwie klappt alles. Sogar solche "Drecksspiele" werden gewonnen. In den letzten Jahren wäre so ein Spiel wie heute oder das Schalke-Spiel garantiert nicht gewonnen worden. Ich bin glücklich!"Einig sind sich die Fans dabei, dass es sehr schwierig war und die Eintracht mit dem Elfmeter auch das Quentchen Glück hatte. "Verdienter Sieg, auch wenn wir einen Elfmeter als "Dosenöffner" brauchten. Glück in der ersten Halbzeit, dass wir keinen gegen uns bekommen haben. Rebic bester Spieler auf dem Platz. Disziplinierte Leistung. Es nervt aber ganz schön, dass so viele Teams bis Platz 7 so eng beieinander sind", meinteist der gleichen Meinung und lobt zudem Trainer Kovac für seine veränderte Taktik: "In der Rückrunde bereits der zweite Sieg! Platz 3 auch in der Rückrundentabelle. Der Sieg heute war glücklich, aber verdient. Bei dem Elfmeter hatten wir Glück und gut, das Hasebe sich das auch zugetraut hat, weil Meier die letzten beiden verschossen hatte. Kovac hat heute wieder alles richtig gemacht, Hasebe bisschen weiter vorzuziehen, da Darmstadt ja sowieso nicht mitspielen wollte.Großen Respekt für die Geduld des Teams äußert: "Am Ende sicherlich ein hochverdienter Sieg. Wie die Jungs alles versucht haben, nicht aufgegeben haben den Schlüssel zu finden war beeindruckend. Darmstadt hat in der zweiten Hälfte so destruktiv gespielt wie glaub ich noch nie einen Mannschaft im Waldstadion. Waren die einmal in unserem Spieldrittel? Gegen solch ein Bollwerk hat es jede Mannschaft der Welt schwer."Fürwar es das erwartete Spiel, in dem sich die Eintracht schließlich selbst belohnte: "Aber mal ganz sachlich, es war das zu erwartende schwere Spiel gegen eine Maurermeistermannschaft gewesen wie es nur sein konnte. Trotzdem haben unsere Jungs die ganze Zeit kontinuierlich nach vorne gespielt und ihre Chancen gesucht. Und im Gegensatz zum letzten Jahr, wurden wir diesmal belohnt dafür, dass wir die Mutigeren und Besseren waren! Weiter so Jungs, wer solche Spiele gewinnt, der bleibt auch oben mit dabei!"