Erstmals seit 2007 erreicht die Eintracht das Halbfinale des DFB-Pokals. Doch die Leistung der Mannschaft stimmt die meisten nicht wirklich zufrieden. Gerade mit Blick auf die kommenden Spiele in der Bundesliga geht nun die Angst um, dass die Mannschaft einbricht. Doch für viele rückte der Sport in den Hintergrund und die Freude über Marco Russ Rückkehr in den Mittelpunkt. Und eigentlich ist es ja auch schön, dass die Eintracht das Halbfinae erreicht hat – egal wie.schreibt: "Am Ende lief Marco Russ mit Frau und Kind über den Platz, der Trainer hatte Tränen in den Augen. Egal, was für ein Murks da vorher in den 90 Minuten war, es ist so unwichtig, denn das Wichtige war etwas anderes. Das Wichtige war nicht der erfolgreiche Kampf um ein Halbfinal-Ticket, das wichtige war der erfolgreiche Kampf für das Leben."Auch für Nutzerfindet die passenden Worte zu dem Spiel: "Wichtigstes Statement zum Spiel...MARCO RUSS!!!"glaubt an die Mannschaft und eine Überraschung.Er schreibt: "Megageil. Pokalhalbfinale. Wer hätte das vor der Saison gedacht? Egal wie es zustande gekommen ist. Und im Halbfinale sind wir der Aussenseiter und können nur gewinnen. Da sind hoffentlich Fabian, Vallejo, Oczipka usw. wieder dabei. Dazu ist Varela vielleicht noch eingespielter. Das macht Hoffnung auf den Megacoup."ist nach dem Spiel emotional völlig am Ende: "Bin jetzt emotional ausgebrannt...Erst vor Stress, dann Pipi inne Augen...Mannomann, das ist Eintracht..."freut sich einfach über den Einzug ins Halbfinale: "Halbfinale und Marco wieder da. Was will man denn mehr? Hoffentlich wieder ein Heimspiel im Halbfinale."lassen das Negative außer Acht und beschränken sich in ihren Kommentaren auf das Positive: "Hradecky hat die Kiste dichtgehalten, Blum hat sein erstes wichtiges Tor für uns gemacht und wir haben gewonnen und sind damit weiter im Pokal." Dieser Meinung ist auch: "Drei Dinge waren überragend: 1. Mit Abstand das Comeback von Marco Russ. Ich bin ehrlich, ich hatte feuchte Augen. 2. Das Weiterkommen ins HALBFINALE!!! 3. Hradecky. Ansonsten war die Leistung des Teams und die Schwächen einzelner Spieler besorgniserregend. Halt! Die Unterstützung der Kurve war auch überragend."ist der Meinung, dass man nicht über das Spiel meckern, sondern sich lieber über den Einzug ins Halbfinale freuen sollte: "Wir haben ein wenig mehr Geld in der Kasse, das für die längerfristige Planung nicht gerade hinderlich ist. Ja, die Leistung war nicht das Gelbe vom Ei, aber hey, die Mehrheit der Fußballfans in Deutschland würden das "Halbfinale, egal wie" mit Kusshand nehmen. Sollten wir auch!"Die Mannschaft muss sich bis zum Wochenende steigern. Dieser Meinung ist auch"Das Spiel absolut zum Abgewöhnen, das Halbfinale absolut zum daran Gewöhnen. Freiburg wird uns aber in der Form zerfetzen, da muss ganz anderer Biss rein bis zum WE. Hoffentlich gibt Russ Comeback einen Schub. Willkommen zurück, Marco!"