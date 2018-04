"Gegen Bayern kann man verlieren, auch gegen deren C-Elf. Aber nicht so. Und nicht, wenn es um die EL geht. Glückwunsch Niko! Dein Club hat heute gute Testspielpraxis für den Nachwuchs bekommen", schreibt der User Freidenker. Das sei kein gutes Zeichen für das DFB-Pokalfinale am 19. Mai, meint Frankfurt050986: "Hoffentlich wird es im Pokalfinale nicht zweistellig."

Eintracht Frankfurt Medienecho: Bayern-Rookies servieren Adler ab Drei Wochen vor dem Pokalendspiel standen die Frankfurter dem Rekordmeister in der Bundesliga chancenlos gegenüber. Wir haben die Pressestimmen zur 1:4-Niederlage gegen den FCB zusammengetragen. clearing

Auch Diegito ist geschockt: "Ich hab die Mannschaft und Kovac lange verteidigt, auch nach den Niederlagen gegen Leverkusen und die Hertha. Aber das heute war zu viel. Bei aller Liebe. Da gibt's keine Ausreden. Das war beschämend." Rhaegar79 macht sich Gedanken um den Platz der Eintracht in Europa: "Ich bin eigentlich niemand, der schnell die Nerven verliert oder alles dramatisiert. Aber nach dem Spiel fällt es mir echt schwer, mich auf die letzten beiden Spiele zu freuen. Klar, können wir Platz 7 erreichen und klar wäre das ein tolles Ergebnis, aber ich glaube immer weniger, dass wir das wirklich sollten."

Viele Fans fordern den sofortigen Rücktritt von Niko Kovac, den sie verantwortlich für die zuletzt schlechten Ergebnisse der Eintracht verantwortlich machen. Prinzhessin sieht die Sache etwas differenzierter: "Keine Ahnung ob es an Kovac liegt, ich glaube eher, dass wir in der Breite doch nicht so stark aufgestellt sind wie vermutet. Ohne Rebic, Hasebe und Boateng geht nicht viel. De Guzman hat im Mittelfeld auch gefehlt. Mir fehlte die Zielstrebigkeit, der absolute Wille das heute gewinnen zu wollen."

Eintracht Frankfurt Nach Niederlage gegen Bayern: Spieler platt, Fans erzürnt Nach der deprimierenden Vorstellung in München steht Eintracht-Trainer Niko Kovac in der Kritik. Die Mannschaft ist schwer verunsichert, viele Fans fordern eine vorzeitige Trennung. clearing