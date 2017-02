Eintracht Frankfurt: Fans verraten: Darum gewinnt die Eintracht am Sonntag gegen Freiburg

"Die Eintracht gewinnt gegen Freiburg, weil... ", so lautete der Aufruf an unsere Leser, Gründe zu nennen, warum die Eintracht am Sonntagabend gegen Freiburg gewinnt. Wir haben die schönsten und skurrilsten Einsendungen zusammengefasst.

Für das Eintracht-Spiel am Sonntag gegen Freiburg haben wir 1 mal 2 Tickets verlost und einen Leser-Aufruf gestartet. Das Rennen macht am Ende der orginellste Grund, warum die Adler gegen die Breisgauer gewinnen werden. Uns haben etliche E-Mails erreicht. Die schönsten und skurrilsten Begründungen wollen wir Euch nicht vorenthalten. Also, los geht's:

"Die Eintracht gewinnt gegen Freiburg, weil..."



"im direkten Vergleich Schwarzwälder Kirschtorte gegen Handkäs' mit Musik

immer den Kürzeren zieht." (Else Ringler, Schlüchtern)



"sie es können." (Angelika Koch, Frankfurt)



"ich als Glückbringer im Stadion bin" (Martin Burandt, Frankfurt)



"die Frankfurter ahle Babbsäck nächstes Jahr wieder international spielen wollen und daher die Bobbele aus Freiburg schlagen werden:-)" (Jens Janik, Kirchhain)



"da die Adler bissiger sind , als die Kraniche" (Arnold Koch, Hanau)

(Wolfgang Ensberger, Bad Camberg)

"neben dem fußballerischen Talent und den besseren Fans, am Tag des Spiels zufällig die Sterne so stehen, dass ein Weg frei wird, der das Bereisen der Erde für ein kleines Grüppchen Außerirdischer möglich macht. Bei der Landung geht jedoch etwas schief und so passiert es, dass die in Fässern mitgeführten Superkräfte sich genau über der Eintracht entleeren. Völlig ahnungslos betreten die Spieler das Feld. Doch nach dem 249. Tor für die Eintracht wird auch der letzte stutzig. Da geht etwas nicht mit rechten Dingen zu. Durch den Aufruhr, der sich im Lande breitmacht werden die Außerirdischen aufmerksam und begeben sich an den Ort des Geschehens. Glücklich die Superkräfte aufgespürt zu haben, erklären sie was passiert ist. Die Superkräfte lassen sich wieder restlos entfernen, doch dieses Ereignis bleibt in den Köpfen der Spieler. Die Eintracht wurde danach nie wieder geschlagen. (Uta Bingel, Bonn)

"die Bewohner der frei(en) Burg ein(e)Tracht bekommen werden!" (Michael König, Nidderau)

"ich aus Schwaben komme und die Badenser keine Chance haben werden! (Simon Seifried)