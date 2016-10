"Taktisch allerhöchstes Niveau"

Die Anhänger der Frankfurter Eintracht sahen eine gute Leistung ihrer Mannschaft Bei Borussia Mönchengladbach. Besonders gelobt wurde die Spielstärke und taktische Einstellung der SGE. Die Frankfurter begegneten dem Champions-League-Teilnehmer auf Augenhöhe und hatten auch ihre Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden. Der Blick der Fans geht aber auch schon wieder nach vorne und ist auf das Heimspiel gegen den 1. FC Köln gerichtet. Mit dieser Leistung sehen die Anhänger der Eintracht ihr Team auf dem richtigen Weg, eine erfolgreiche Saison zu spielen."Bin mehr als zufrieden. Überhaupt kein Vergleich mit letzter Saison. Bei Gladbach hatte man doch nur in den letzten 10 Minuten das Gefühl, dass vielleicht eventuell und bei viel Pech noch etwas anbrennen könnte und auch das nicht wirklich. Alles in allem war ich nie wirklich beunruhigt. Auch das wieder ein Unterschied zum letzten Jahr", istvoll des Lobes für die Eintracht.schließt sich der Meinung an: "Taktisch ist das allerhöchstes Niveau was dir da momentan zu sehen bekommen. Wie die Jungs verschieben, die Räume eng machen, den Gegner zulaufen, und das über 90 Minuten, ohne Pause und Schwächephase. Da sieht man mal was gute Trainerarbeit alles ausmachen kann. Das war jetzt heute beileibe kein Leckerbissen, auch nach vorne durchaus mit Verbesserungspotential, aber einen CL-Teilnehmer dermaßen cool im Griff zu haben ist schon klasse."Die meisten Fans loben ihre SGE und Trainer Niko Kovac über den grünen Klee, so auch: "Wieder mal eine sehr gute kämpferische und taktische Leistung - ausgezeichnet! Dieser Trainer ist wirklich ein Segen für unsere Eintracht. Viele Anhänger reiben sich nach den letzten Wochen noch immer verwundert die Augen. "15 Punkte nach 9 Spielen und im Pokal in Runde 3. Gewonnen gegen Schalke, Leverkusen, in Ingolstadt und in Hamburg. Punkte gegen Hertha, Bayern und in Gladbach. Verloren nur in Darmstadt und in Freiburg. Wer da ernsthaft mit gerechnet hat. Hut ab. Momentan kann man mal wieder stolz sein Frankfurter zu sein", meintereiht sich ebenfalls in die Liste derer ein, die ihrer Eintracht solch einen famosen Saisonstart nicht zugetraut hätten: "Ich fand das war eine solide Leistung heute. Wir haben ja nicht gegen irgendwen gespielt. Gladbach Zuhause kaum zur Entfaltung kommen zu lassen, spricht für die Mannschafts- und Trainerleistung. Nach vorne hätte mehr drin sein können, wenn man konsequenter und konzentrierter abgeschlossen hätte. Ansonsten bin ich auch nach 8 Spieltagen immer noch überrascht, wie gut die Jungs unter Kovac kicken und wie sie auftreten." Eine ähnliche Meinung hat: "Ich bin zur Zeit richtig stolz auf meine Eintracht. Wer hätte das noch vor wenigen Monaten erwartet? Gegen vier Mannschaften der letztjährigen Top-7 gewonnen oder remis gespielt! Und das mit dem Status eines Beinahe-Absteigers. Wir können zu Recht stolz sein."Einige Fans richten ihren Blick schon wieder nach vorne, auf das Heimspiel gegen den 1. FC Köln, so auch: "Ich bin sehr zufrieden. Fünf Punkte aus den letzten drei Spielen - das war so nicht zu erwarten. Jetzt noch einen Dreier gegen Köln wäre ein Traum!"hofft beim Spiele gegen den FC auf einen Sahnetag von Jesus Vallejo, der Kölns Torjäger Modeste ausschalten soll: "Völlig ungewohnte Kontinuität und das soll die Eintracht sein? Scherz beiseite! Einfach klasse was unser Trainer aufgebaut hat, hoffentlich bleibt er. Nun auf gegen Köln. Möge Jesus den Anthony stilllegen." Die Vorfreude auf das kommende Spiel ist durch die bisher gezeigten Leistungen gestiegen, auch bei: "Klasse Leistung, jetzt 3 Punkte gegen Köln nachschieben. Wird hoffentlich auch atmosphärisch einer der Saisonhöhepunkte."