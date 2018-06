Eintracht Frankfurt: Felix Wiedwald zurück zur Eintracht?

Bei der SGE bahnt sich eine Rückholaktion an. Scheinbar zieht es Torwart Wiedwald zurück nach Frankfurt. Er würde dann die neue Nummer 2 hinter Rönnow werden.

Die Eintracht steht vor der Verpflichtung von Felix Wiedwald, wie BILD berichtet. Der Torwart steht aktuell bei Leeds United in der zweiten englischen Liga unter Vertrag, will den Verein aber verlassen. Er fühlt sich in Leeds nicht wohl, hat bei den Fans keinen Rückhalt und wurde die letzten Monate vom Trainer kaum noch eingesetzt.

Wiedwald ist bei der Eintracht kein Unbekannter. Von 2013 bis 2015 spielte er in Frankfurt und stand in 13 Partien auf dem Platz. Sollte Wiedwald zurück zur SGE kommen würde er die neue Nummer hinter Rönnow zwei werden.