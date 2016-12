Fußball-Quiz: Fit für den FC Augsburg: Wie gut kennen Sie den nächsten Eintracht-Gegner?

Am Sonntag wird Eintracht Frankfurt versuchen, gegen Augsburg (Anpfiff: 17.30 Uhr) weiter auf Erfolgskurs zu bleiben. Wie fit sind Sie für den nächsten Adler-Gegner? Finden Sie es heraus in unserem FC-Augsburg-Quiz!

