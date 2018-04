Die Frankfurter Eintracht will neue Wege gehen. Und die großen Clubs der Fußball-Bundesliga ärgern, ja sogar überrumpeln. „Wir haben die Chance, zum innovativsten und digitalsten Verein Deutschlands zu werden“, sagte Marketing-Vorstand Axel Hellmann am Montag zum Auftakt der Projektwoche „Money meets Idea – SportsTech“ am Platz der Einheit im TechQuartier, mit dem die Eintracht eine Kooperation eingegangen ist.

Fünf Tage lang stellen 15 ausgewählte Start-up-Unternehmen aus ganz Europa innovative Projekte vor und sollen auf Gespräche mit Investoren vorbereitet werden. Ihre Felder sind sehr unterschiedlich, widmen sich aber allesamt der Digitalisierung im Profisport und den damit verbundenen Chancen. Sie reichen von der Trainingssteuerung über die Spielanalyse und das Scouting bis hin zur Interaktion mit Fans.

Diese Themenfelder werden immer wichtiger im Profisport, der sich im vergangenen Jahrzehnt „auf allen Ebenen radikal“ verändert habe, wie Hellmann anmerkte. „Die Digitalisierung hat eine viel, viel größere Bedeutung als noch vor fünf oder zehn Jahren.“ Dr. Thomas Funke, Co-Direktor des TechQuartiers, wies indes darauf hin, dass der Profisport und die boomende Digitalbranche voneinander profitieren können. „Diese Bereiche haben die Möglichkeit, gemeinsam zu innovieren. Zwei Welten gehen hier zusammen.“ Während Proficlubs ihre Digitalstrategie verfeinern können, können Start-ups Erfahrungen sammeln und sich am Markt etablieren, wenn der Partner eine starke Marke ist. So wie die Eintracht, die den Bootcamp-Teilnehmern am heutigen Mittwoch Einblicke in ihre Digitalstrategie gewährt.

Ein historischer Schritt?

Der heimische Bundesligist will von der Expertise der Gründerszene profitieren und ist daher im Dezember 2017 eine Zusammenarbeit mit dem TechQuartier eingegangen, die Start-ups während der Etablierungsphase unterstützt. Bei dem Bootcamp handelt es sich um das erste gemeinsame Projekt einer Kooperation, von der sich die Eintracht viel verspricht. „Wir gehen einen neuen Schritt, der in 20 Jahren vielleicht als historisch betrachtet wird“, erläuterte Hellmann.

In der Bundesliga ist die Eintracht der erste Verein, der ein dezidiertes Start-up-Programm in die Wege geleitet hat. Der Verein ist damit in Deutschland digitaler Vorreiter und zählt weltweit zu den fortschrittlichsten Clubs. Denn erst sieben der 221 Clubs in den führenden Profiligen haben auf diesem Gebiet bereits Strukturen geschaffen. Unter ihnen sind drei Teams aus der US-amerikanischen National Football League (NFL), aber nur zwei Fußballclubs. Die Vorbilder der Eintracht heißen Arsenal London und FC Barcelona – nicht Bayern München und Borussia Dortmund. „Fußballvereine sind oft sehr konservativ. Oft denken Clubs nicht länger als über ein oder zwei Jahre hinaus“, erklärte Ex-Profi Stefan Reinartz, der in der Saison 2015/16 für die Eintracht kickte und sich nach seinem Karriereende einen Namen in der Start-up-Branche gemacht hat. Mit der Hälfte aller Bundesligisten hat er bereits zusammengearbeitet und die Analysemethode „Packing“ erfunden, die Erfolg und Misserfolg im Fußball wissenschaftlich erklärbar machen soll. Die Eintracht erhofft sich von der Zusammenarbeit mit dem TechQuartier langfristigen Erfolg und will laut Hellmann in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine Entwicklung erleben, die sich wirtschaftlich bemerkbar macht. Geplant ist die Etablierung eines neuen Bezahlsystems, das in der Bundesliga neue Maßstäbe setzen würde. „Derzeit gibt es eine Eintrittskarte, einen Mitgliedsausweis und eine Bezahlkarte. Das soll sich ändern! Alles soll künftig zusammen auf dem Smartphone abrufbar sein“, blickte Hellmann voraus.

In den kommenden Jahren gehe es darum, Veränderungsprozesse in die Wege zu leiten und sich auf einem hart umkämpften Markt zu behaupten. „Wir werden dabei sicherlich auch Fehler machen und treffen nicht auf vollendete Bereiche“, sagte Hellmann. Entscheidend sei, dass die Eintracht selbstbestimmt agiere. Sie will sich modernisieren, aber nicht ihre Identität untergraben. Und sie will künftig nicht nur mit unterschiedlichen Start-ups kooperieren, sondern womöglich auch investieren.

Es geht um Wachstum ohne Fremdbestimmung – und ohne Großinvestoren. „Natürlich brauchen wir Sponsoren, aber die Kraft muss bei uns bleiben“, sagte Hellmann. „Die Eintracht muss in der digitalen Welt Stärke bewahren.“ Mit ihren Visionen wandelt sie schon jetzt auf den Spuren von zwei europäischen Spitzenclubs.