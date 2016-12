Eintracht Frankfurt: Football Leaks und die Affäre Gacinovic

Jetzt hat die Affäre „Football Leaks“, die in Deutschland vom Magazin „Spiegel“ verbreitet wird, auch die Eintracht erreicht. Es geht um den Transfer von Mijat Gacinovic im Sommer 2015. Nach Recherchen des Nachrichtenmagazins soll der kanadische Investor "European Sports Management" an den Transfers des Serben verdienen. Die Firma wickelt ihr Geschäft über den zyprischen Club Apollon Limassol ab, von dem die Eintracht Gacinovic 2015 erworben hat. Für Limassol hat er allerdings nie gespielt, gekommen ist er aus Novi Sad. Verkauft die Eintracht Gacinovic weiter, gehen laut „Football Leaks“ 50 Prozent des Erlöses an Apollon. Für einen Verkauf unter 2,5 Millionen Euro müssen angeblich die Zyprer zustimmen. Die Eintracht lehnte zu dem doch ungewöhnlichen Vertragskonstrukt jeden Kommentar ab.



(pes)

