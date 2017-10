Eintracht Frankfurt: Frankfurt gegen Dortmund: Die Revanche fürs DFB-Pokalendspiel im Blick

Am Samstag kommt es in Frankfurt zur Neuauflage des letzten DFB-Pokalendspiels ziwschen der Eintracht und Dortmund. Nur noch fünf Spieler pro Team sind noch dabei.

„Jetzt freuen wir uns auf das tolle Heimspiel gegen Borussia Dortmund“, hat Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic nach dem 2:1-Auswärtssieg bei Hannover 96 gesagt. „Das Pokalendspiel ist ja noch gar nicht solange her.“ Als Kampfansage an den Tabellenführer wollte Bobic dies ziemlich sicher nicht verstanden haben, aber so ein bisschen pieksen wollte er die Dortmunder doch. Nur zu gerne nämlich würden die Frankfurter Revanche nehmen für das verlorene Endspiel am 27. Mai im Berliner Olympiastadion. Damals war die Eintracht nahe dran an der großen Überraschung, musste sich aber nach überlegen geführter erster Halbzeit dann doch noch durch ein Elfmetertor von Pierre-Emerick Aubameyang mit 1:2 geschlagen geben.

Wie schnelllebig die Zeiten im aktuellen Fußball sind, verrät ein Blick auf die Aufstellungen. Aus den beiden Endspielmannschaften werden am Samstag jeweils vermutlich nur noch fünf Spieler im Kader stehen. Einige haben die Eintracht und den BVB verlassen, viele aber sind verletzt und können nicht eingesetzt werden. Bei den Frankfurtern werden sicher Torwart Lukas Hradecky, Abwehrchef David Abraham, Verteidiger Timothy Chandler, Antreiber Mijat Gacinovic und Angreifer Ante Rebic dabei sein. Bei den Dortmundern Torwart Roma Bürki, auch wenn es um ihn nach der schwachen Leistung von Nikosia viele öffentliche Diskussionen gegeben hat, dazu die Verteidiger Marc Bartra und Marcel Schmelzer, Mittelfeldspieler Shinji Kagawa und Angreifer Aubameyang.

Die Eintracht verlassen haben die „Endspieler“ Michael Hector, Jesus Vallejo, Bastian Oczipka und Haris Seferovic, verletzt sind Marco Fabián und der später eingewechselte Alex Meier, angeschlagen ist Slobodan Medojevic. Beim BVB sind Matthias Ginter und Ousmane Dembele gegangen, Sokratis ist gesperrt, Lukasz Piszcek, Raphael Guerreiro und Marco Reuss sind verletzt. Es wird also eine Revanche der Clubs, aber nur für die Hälfte der Spieler. Gerade der Frankfurter Torwart Hradecky wird mit großen Ehrgeiz ins Spiel gehen. Ihm ist der Lapsus unterlaufen, der das Finale entschieden hat. Der finnische Keeper hatte Christian Pulisic gefoult, es gab Elfmeter – die Entscheidung. „Es tut mir leid für die Mannschaft“, hatte Hradecky damals in Berlin gesagt.

Eintracht Frankfurt Kittel, Stendera und jetzt Mandela: Die "Seuche" der ... Kreuzbandrisse und Knorpelschäden: die „Seuche“ der Eintracht-Talente. Nach Sonny Kittel und Marc Stendera hat es jetzt auch Nelson Mandela erwischt. clearing

Vorwürfe der Teamkollegen hatte es nicht gegeben. Ohne Hradecky und dessen viele Elfmeterparaden hätte die Eintracht das Endspiel ja nie erreichen können. Erstaunlich ist, dass die Frankfurter Defensive in dieser Saison schon wieder ganz gut zusammengefunden hat, obwohl gerade dort mit Vallejo und Oczipka ein ziemlicher Aderlass stattgefunden hat. Dies ist dem taktischen Geschick des Trainers zuzuschreiben, der viel Sicherheit in die abwehrende Abteilung gebracht hat. Wichtig für die Eintracht: Chandler wird spielen können. Nachdem der rechte Verteidiger zuletzt zwei Tage wegen Achillessehnenproblem pausierte, war er beim Training am Donnerstag wieder dabei. Es wird spannend sein, wie der Trainer einige andere offene Positionen besetzen wird. Wer verteidigt links? Taleb Tawatha, der zuletzt in Hannover ein Unsicherheitsfaktor war, aber mit seiner Schnelligkeit gut gebraucht werden könnte? Oder der ballsichere Jetro Willems, dem der Trainer aber häufig Defensivschwächen attestiert hat? Bleibt Marco Russ in der Abwehrkette oder kommt Carlos Salcedo? Wer spielt vor der Abwehr? Wie zuletzt Kevin Prince Boateng und Gacinovic oder kehrt nach Verletzungspause Jonathan de Guzman zurück? Oder vielleicht sogar Medojevic, der ja auch im Finale überraschend ins Team gekommen war? Bleibt Marius Wolf als „Allrounder“ im Team? Oder bekommt ein schneller Angreifer wie Branimir Hrgota mal wieder eine Chance? Kovac hat die freie Auswahl und viele Möglichkeiten für taktische Kniffe.

Blamierte Dortmunder schützen ihren Torhüter Roman Bürki Kurz nach der Geisterstunde war Roman Bürki ein Phantom. Hinter einer Werbebande huschte der Torhüter von Borussia Dortmund, am Samstag zu Gast bei der Frankfurter Eintracht, in Nikosia zum Mannschaftsbus; clearing

Übrigens könnten auch die Dortmunder das Spiel als Revanche verstehen. Denn in der Bundesliga haben sie dreimal in Folge in Frankfurt verloren. Ein solch schlechte Bilanz haben sie in diesem Zeitraum gegen keine andere Mannschaft.