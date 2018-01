Eintracht Frankfurt: Frankfurt hält sich nicht für Spitzenteam

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hält sich vor dem Freitagabendspiel gegen Borussia Mönchengladbach noch immer nicht für ein Spitzenteam. „Gladbach kommt aus ganz anderen Tabellenregionen. Sie haben in den letzten Jahren viel internationale Erfahrungen in der Champions League und der Europa League sammeln können. Sie sind der Favorit”, sagte Kovac am Donnerstag.

Auch die Eintracht könnte in diesem Heimspiel (20.30 Uhr/Eurosport) vorübergehend auf Platz zwei der Tabelle springen. Aber Kovac betonte bei seiner Pressekonferenz erneut: „Es ist so: Geld schießt inzwischen Tore. Wir hinken in dieser Hinsicht immer noch hinterher”, sagte er. „Wir müssen gut scouten, wir müssen gut trainieren, wir müssen Spieler weiter gut entwickeln, um in diesem Konzert der Großen mitspielen zu können. Unser Ziel ist, in kleinen Schritten weiter draufzupacken, um in Zukunft vielleicht mal in die Sphären der Vereine vorstoßen zu können, die in der Tabelle noch vor uns stehen.”

(dpa)