Eintracht Frankfurt: Frankfurt verpasst Premierensieg in Mainz

27.10.2017

Eintracht Frankfurt kann in Mainz einfach nicht gewinnen. Auch der 14. Versuch, endlich mal einen Auswärtssieg in diesem Rhein-Main-Derby zu feiern, endete am Freitagabend (27.10.17) mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden.