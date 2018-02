Eintracht Frankfurt: Fredi Bobic: Die Rückkehr nach Stuttgart

Am Samstag kehrt Fredi Bobic mit der Frankfurter Eintracht zurück nach Stuttgart. Elf Jahre hat er für den VfB gespielt, sechs Jahre in der Jugend, von 1994 bis 1999 als Profi.

Am Samstag kehrt Fredi Bobic mit der Frankfurter Eintracht zurück nach Stuttgart. Elf Jahre hat er für den VfB gespielt, sechs Jahre in der Jugend, von 1994 bis 1999 als Profi. Frischer in Erinnerung ist seine Arbeit in der sportlichen Führung der Schwaben zwischen 2010 und 2014. Der ursprüngliche Vertrag als Sportdirektor war nach zwei Jahren 2012 zunächst verlängert worden, im April 2013 wurde Bobic dann sogar zum „Vorstand Sport“ befördert.

Eineinhalb Jahre später war am 24. September 2014 Schluss, Bobic wurde entlassen, nachdem der VfB nach vier Spielen mit lediglich einem Punkt auf dem letzten Platz stand. Trainer war damals übrigens ein gewisser Armin Veh, der selbst ein paar Wochen später seinen Vertrag kündigte.

Seit dem 1. Juni 2016 arbeitet Bobic für die Eintracht als Sportvorstand. Und nutzt seitdem die Zeit, um den Traditionsverein von Main umzukrempeln, von links auf rechts zu drehen, dem Club neue Strukturen zu verpassen. In seinem Vorstandskollegen Axel Hellmann hat Bobic einen Bruder im Geiste gefunden. Zwei Männer, die die Eintracht modernisieren wollen und dabei in den letzten Monaten große Schritte vorangekommen sind.

Als Bobic als Nachfolger von Heribert Bruchhagen, freilich mit etwas anderer Arbeitsbeschreibung, vorgestellt wurde, schlug ihm viel Skepsis entgegen. Der 46 Jahre alte Bobic hat sich davon nicht beeindrucken und schon gar nicht entmutigen lassen. Er hat es als Teil seiner Aufgabe verstanden, Skeptiker mit Leistung zu überzeugen. Das ist ihm eindrucksvoll gelungen in den 21 Monten seiner bisherigen Amtszeit. Sein Vertrag läuft offiziell noch bis 2019, dass er verlängert wird, ist keine Frage, sofern er selbst weiter Spaß an der Aufgabe hat. Auch dies scheint außer Frage zu stehen.

Bobic hat sich als „Macher“ erwiesen, als Baumeister. Hat er sich zu einem Thema eine Meinung gebildet und ist überzeugt davon, zieht er es durch. Als Beispiel dient die Internationalisierung der Mannschaft. Was zu Beginn in der veröffentlichten Meinung, auch bei Teilen der Anhängerschaft, durchaus umstritten war, ist längst zum Alltag geworden. Ob nur noch ein oder zwei deutsche Spieler im Team stehen, wird kaum noch thematisiert. Bobic hat es mit seinen sportlichen Mitstreitern Bruno Hübner und Niko Kovac geschafft, dass die Identifikation mit der Mannschaft und einzelnen Spielern alleine über die Leistungen auf dem Rasen gemessen werden.

Und die steigen kontinuierlich an. Die Eintracht ist unter Bobic und Kovac besser geworden. Eine Folge des Personals und der Trainingsarbeit mit dem Personal. Die Einkaufspolitik ist sicher nicht immer zu hundert Prozent aufgegangen, das ist bei der großen Anzahl von Neuzugängen auch nicht möglich. Es sind Spieler wie Shani Tarashaj oder Michael Hector, um nur zwei zu nennen, gekommen und gegangen ohne wirkliche Spuren zu hinterlassen. Auch in dieser Spielzeit gibt es Profis, die (noch) nicht wirklich weitergeholfen haben wie Jonathan de Guzman oder sogar der zweitteuerste Einkauf Jetro Willems. Doch die Mehrzahl der Transfers waren für die Eintracht gewinnbringend. Vor allem sportlich und damit mit Blick in die Zukunft voraussichtlich auch wirtschaftlich.

Bobic redet nicht viel. Und er redet auch in der Öffentlichkeit nicht so wirklich gerne. Das liegt womöglich an schlechten Erfahrungen, die er einst in Stuttgart machen musste. In Frankfurt ist die Skepsis nicht nur Anerkennung gewichen, sondern Vertrauen. Nach dem Motto: Der macht das schon und er macht es richtig. Das ist für den früheren Nationalspieler Bobic persönlich ein Quantensprung wie ihn parallel auch die Mannschaft hinter sich hat. Den Spielern rät der Sportvorstand, „sich ihre Ziele selbst zu setzen“. Ganz so, wie er es für sich selbst tut.

