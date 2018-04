Eintracht Frankfurt: Fredi Bobic: „Es ist ein Wahnsinn“

Vollkommen schlecht gelaunt war Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic am frühen Samstagabend nicht. Als er sich nach der vermeidbaren Pleite gegen Hertha BSC Berlin bei sommerlichen Temperaturen der Journalistenschar stellte, fragte er zunächst: „Wer hat einen Hitzeschlag? Keiner? Ihr wart ja auch schön im Schatten.“ Anschließend redete der 46-Jährige aber freilich Tacheles.

„Die Niederlage war nicht eingeplant und tut uns weh“, sagte Bobic, der den Blick bereits auf die anstehende Herkulesaufgabe am nächsten Samstag (15.30 Uhr) bei Bayern München richtete: „Vielleicht können wir ja so wie Hertha spielen.“ Soll heißen: Defensiv gut stehen, und Glück haben.

Fredi Bobic zum Spiel gegen Hertha BSC: „Wir sind natürlich enttäuscht vom Ergebnis. Wenn man das Spiel nüchtern betrachtet, war es natürlich kein hochklassiger Kick. Die Herthaner haben sehr gut verteidigt – wie man es von ihnen kennt. Vom Spiel wollten sie eigentlich nicht so viel wissen. Wir haben in der ersten Halbzeit drei richtig gute Chancen gehabt, von denen wir eine nutzen müssen. Auch in der zweiten Halbzeit hatten wir eigentlich alles unter Kontrolle, aber dann kam die entscheidende Szene, die das Spiel komplett gedreht hat. Das Ergebnis war viel zu hoch. Hertha hat, glaube ich, dreimal aufs Tor geschossen, und das waren dann drei Tore. Sie haben das gut hinbekommen. Wir waren ein bisschen müder als die Herthaner, die sich eine Woche für das Spiel ausgeruht haben.“

...zum Elfmeterpfiff vor dem 0:1: „Ich muss mich echt zurückhalten. Ich habe mir die Szene am Bildschirm angeschaut und mir gesagt: Super, kein Elfmeter! Selbst Herthaner, die um mich herum waren, haben geschmunzelt und es natürlich als Riesenglück gesehen, dass sie einen Elfmeter bekommen. Die Szene war kurios, es ist ein Wahnsinn. Wahrnehmungsfehler kann ich verstehen. Aber wenn einer sich ganz in Ruhe das Ganze noch mal anschaut und dann das Gleiche sieht, dann hat er diese Entscheidung exklusiv. Wir mussten danach anrennen. Jovic hätte einen Elfmeter bekommen müssen. Das haben alle verschlafen, da hat sich im Container in Köln niemand zu Wort gemeldet. Wir können jetzt alles auf den Schiedsrichter schieben, das wäre aber einfach. Die alles entscheidende Situation war aber vor dem 0:1. Vielleicht war danach auch die Kraft nicht mehr ganz da.“

....zu den Europapokalaussichten der Eintracht: „Die anderen Teams drücken jetzt natürlich. Es spielen aber auch noch viele gegeneinander. Und wir haben natürlich auch noch die Möglichkeit zu punkten. Wir werden alles daran setzen, am Ende Sechster oder Fünfter zu werden. Leipzig hat verloren, von hinten rücken Teams nach. Hinten raus wird es ein ganz enges Ding. Die Saison hat 34 Spieltage, es ist nicht nach 30 Spieltagen alles vorbei.“

...zur Roten Karte gegen Makoto Hasebe: „Er wurde festgehalten, reißt sich dann weg, macht eine Bewegung nach hinten und der Gegner läuft rein. Das sind Situationen, die in den 90er-Jahren gang und gäbe waren, heute ist das gleich eine Rote Karte. Im Fernsehen sieht das immer böse aus, aber so schlimm war es gar nicht. Wir müssen es aber akzeptieren. Aber vielleicht haben wir ja auch Videoglück und Hasebe bekommt nur ein oder zwei Spiele Sperre. Dann kann er im letzten Spiel wieder spielen.“ srd

