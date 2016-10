Wie ist die Stimmung nach dem 3:0 in Hamburg bei der Eintracht?

FREDI BOBIC: Berechtigterweise herrscht gute Stimmung. Der Saisonstart ist mit 14 Punkten aus acht Spielen gelungen. Viele sagen, der HSV habe eine desolate Vorstellung abgeliefert. Aber wir haben ihn dazu gebracht, haben gezeigt: Diesen Gegner wollen wir bezwingen. Dass zuletzt die Erwartungen an die Eintracht gestiegen sind, ist normal. Aber wir vergessen nicht, dass wir in jedem Spiel wieder bei Null anfangen müssen.

Trotz der guten Stimmung hat Niko Kovac vergangene Woche deutliche Worte zu den Zuständen im und rund um das Stadion gefunden. Waren Sie überrascht?

BOBIC: Es war sicher ein interessanter Zeitpunkt. Aber wir haben über diese Themen natürlich viel gesprochen. Natürlich versuchen wir, aus den Möglichkeiten das Optimale rauszuholen. Aber dafür brauchen wir mehr Platz. Ein Beispiel: Wir haben den Kraftraum völlig neu gestaltet. Doch eigentlich müssten dort fünf bis zehn Geräte mehr stehen. Der Platz fehlt, wir platzen aus allen Nähten.

Die Eintracht braucht Platz für optimales Arbeiten, Alexander Waske will auf dem Gelände eine Tennis-Akademie aufbauen. Wie geht die Eintracht da vor?

BOBIC: Wir haben unser Interesse bei der Stadt Frankfurt hinterlegt. Es geht dabei nicht um die Frage Tennis oder Fußball. Ich bin ein Fan von vielen Sportarten, auch von Tennis. Wir wollen sicher kein Duell Eintracht gegen Waske, wir wollen in Gesprächen austesten, wie alle Bedürfnisse befriedigt werden können. Ich glaube, es gibt in Frankfurt genug Flächen, um auch für die Tennis-Akademie eine gute Heimat zu finden. Der Zeitpunkt ist gut, eine Entscheidung ist nahe. Damit wäre allen geholfen. Wobei: Wir brauchen keine Kompromisse, wir brauchen Lösungen.

Welche Lösung strebt die Eintracht an?

BOBIC: Wir brauchen mehr Raum für die Administration, wir brauchen mehr Raum für den sportlichen Bereich, auch mehr Trainingsfläche. Es geht uns nicht um einen Luxus-Prachtbau, sondern wir brauchen einfach ein Zuhause. Derzeit ist ein Teil der Geschäftsstelle in Dreieich untergebracht, da ist kein schnelles Arbeiten möglich. Wir brauchen einfach optimale Bedingungen für die Zukunft.

Heißt das, auch das Leistungszentrum soll in den Stadtwald umziehen?

BOBIC: Das würde sehr schwierig werden. Nein, am Riederwald sind die Bedingungen sehr gut und wir haben auch die Kommunikation mit den dortigen Mitarbeitern auf einen sehr guten Stand gebracht. Im Stadtwald geht es nur um die Geschäftsstelle und um die Profis.

Sie waren während ihrer Zeit in Burgas ja schon mal eine Art „Bauminister“. Was haben sie da gemacht?

BOBIC: Ja, da ging alles sehr schnell, da haben wir auf einer grünen Wiese angefangen, Trainingsplätze und eine Geschäftsstelle erstellt, das Stadion modernisiert. In Bulgarien konnte man damit auch ohne Baugenehmigung anfangen. In sechs Monaten stand eigentlich alles. Aber in Deutschland dauert so etwas natürlich länger.

Wie sähe ein optimaler Zeitplan aus?

BOBIC: Die Gespräche mit der Stadt sollten bis Jahresende geführt sein. Ob die Umsetzung der Pläne dann ein oder zwei Jahre dauert, das wird man sehen. Eine schnelle Umsetzung ist auf alle Fälle dringend notwendig.

Hätte die Eintracht denn überhaupt Geld für solche Pläne?

BOBIC: Für Baumaßnahmen Geld aufzunehmen, ist bei den derzeit niedrigen Zinsen wohl kein Problem. Das bekommen wir hin.

Gab es denn schon eine Reaktion seitens der Stadt auf die Kovac-Kritik?

BOBIC: Stadtrat Markus Frank hat sich ja schon öffentlich geäußert, das haben wir wohlwollend zur Kenntnis genommen. Da er fast immer bei unseren Heimspielen im Stadion ist, werden wir sicher rasch auch persönlich mit ihm reden können.

Aus den Worten von Nico Kovac konnte man ableiten, dass die Arbeitsbedingungen auch bei den Vertragsverhandlungen eine wichtige Rolle spielen werden. Könnte eine Verlängerung daran scheitern?

BOBIC: Wir wollen uns nach vorne entwickeln. Und da finde ich es toll, wenn sich der Trainer Gedanken darüber macht. Das ist sicher nichts Falsches. Er weiß: Wenn wir nichts machen, wird es in Zukunft schwerer, Erfolge zu erzielen. Und die tägliche Arbeit erschwert das natürlich auch.

Haben sie ein Gefühl, ob es mit einer Vertragsverlängerung klappen wird?

BOBIC: Ja, das habe ich. Wir sind ja ständig im Dialog. Ich weiß, er schätzt Eintracht Frankfurt sehr. Aber es gibt keinen Zeitplan für die Gespräche. Da lassen wir uns von niemandem drängen. Das kann noch dauern oder ganz schnell gehen. Wir werden sehen.