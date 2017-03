Bilderstrecke Eintracht erleidet bittere 1:2-Niederlage gegen Freiburg

Sportvorstand Fredi Bobic hat die Schiedsrichter-Debatte bei Eintracht Frankfurt für beendet erklärt. "Wir werden uns zu diesem Thema nicht mehr äußern. Es macht keinen Sinn, sich jede Woche dazu auszulassen. Das habe ich intern vorgegeben", sagte der 45-Jährige der "Bild"-Zeitung (Mittwoch). Die Eintracht hatte sich zuletzt in der Fußball-Bundesliga mehrfach benachteiligt gesehen."Ich gebe die Direktive, dass wir uns jetzt auf uns konzentrieren. Thema beendet!", erklärte Bobic vor der Partie der Eintracht an diesem Samstag beim FC Bayern München. Trainer Niko Kovac hatte nach dem 1:2 gegen den SC Freiburg und der vierten Niederlage seiner Mannschaft hintereinander geklagt: "Ich habe ein bisschen das Gefühl: Wir sind Eintracht Frankfurt, haben viele Gelbe und Rote Karten, da pfeifen wir mal dagegen." Freiburgs Florian Niederlechner hatte am Sonntag den Siegtreffer aus einer Abseits-Position erzielt.Vor Bobic hatte bereits Weltmeister Thomas Berthold seinen Ex-Club aufgefordert, nicht mehr die Unparteiischen zu kritisieren: "Top-Teams verlieren ihre Linie nicht durch Gezeter und Schiri-Palaver. Die konzentrieren sich auf ihr Spiel."(dpa)