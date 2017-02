Eintracht Frankfurt: Frühere Rückkehr? Russ zeigt sich skeptisch

Eintracht Frankfurt In den Notlösungen spielt Oczipka eine wichtige Rolle Wie die Eintracht die Personalprobleme in letzter Reihe wohl lösen will? So oder so: Oczipka geht wohl in den Innendienst – egal in welcher Kettenreaktion. clearing

SGE-Abwehrspieler Marco Russ hat angedeutet, dass eine Rückkehr in den Kader von Eintracht Frankfurt möglicherweise zu früh kommt. Die „Bild“-Zeitung hatte den 31 Jahre alten Verteidiger, ob er schon gegen im nächsten Heimspiel gegen Freiburg wieder auf der Bank sitzen werden. Russ sagte daraufhin, er müsse mit dem Trainer darüber reden: „Auf der Bank sitzen bedeutet halt, dass man im Notfall 84 Minuten spielen muss, wenn sich einer früh verletzt… und Bundesliga sei mit Training nicht zu vergleichen.“Russ trainiert seit Januar wieder mit der Mannschaft. Seine Krebserkrankung ist endgültig überstanden – für den Defensivspezialisten hatte der lange Weg zurück in die Bundesliga eigentlich gerade erst begonnen. Im Trainingslager in Abu Dhabi erklärte er noch, er wolle noch in dieser Saison sein Comeback geben. Tenor damals allerdings: Nichts übereilen. Zumal Russ zugibt: „Da fehlt noch ganz viel, um das Niveau wieder zu erreichen, das zum Beispiel David Abraham oder Jesus Vallejo haben." Er kenne seinen Leistungsstand.Jetzt hat sich in Frankfurt aber einiges geändert: Die SGE erlaubt sich zum ersten Mal in dieser Spielzeit eine Schwächephase. Mit Abraham, Mascarell und Vallejo fallen drei wichtige Defensivspieler aus. Und in den Übungseinheiten der letzten Tage präsentiert sich Russ erstarkt: Daher die Spekulationen, Russ könne schon wesentlich früher als gedacht wieder im Bundesliga-Kader stehen.Ursprünglich angedacht war, dass Russ im März ein Testspiel absolviert. Der sagte er der „Bild“-Zeitung jetzt: „Ich kann alles mitmachen und ziehe meine Extra-Einheiten durch.“ Auch das Gewicht sei wieder in Ordnung.Trainer Kovac ließ sich zu keiner eindeutigen Aussage hinreißen. Er stellte zu Russ lediglich fest: „Da fehlt noch das kleine Bisschen.“