Eintracht Frankfurt: Frust um Fabián: Kovac rechnet erst Ende März wieder mit dem Mexikaner

Die Sonne strahlte beim ersten Training der Frankfurter Eintracht in dieser Woche. Doch Niko Kovac war nicht so froh gelaunt. Zum einen kann der Trainer nicht verlieren und hat deshalb das 0:3 von Leverkusen noch nicht abgehakt, zum anderen war er mit dem Verhalten seiner Spieler bei den ersten Übungen nicht einverstanden. Dies machte er mit klaren Ansprachen deutlich. „Redet mehr miteinander“, fuhr er die Spieler an, „hier muss wieder mehr Leben rein.“ Nichts hasst Kovac mehr als Lethargie. Der Appell hatte gefruchtet, fortan wurde es besser. „Das hatte mir nicht gefallen“, gab er später zu, „aber ich weiß ja, dass das erste Training nach zwei freien Tagen immer etwas zäh ist.“

Bilderstrecke Eintracht unterliegt Bayer 04 Leverkusen mit 0:3

Kovac machte auch die äußeren Umstände für den wenig erbaulichen Trainingsbeginn verantwortlich. Der Rasen an der Wintersporthalle, als einziger Trainingsplatz ausgestattet mit einer Rasenheizung, „gibt nicht mehr viel her“, stellte er fest, „er ist so trocken, dass die Bälle viel zu hoch abspringen“. Es sei womöglich nötig, den Rasen zu erneuern, sagte er süffisant, „aber das kostet ja wieder Geld“. Ab diesem Mittwoch will Kovac wieder auf den Plätzen vor der Tribüne trainieren, vorausgesetzt, der Frost ist aus dem Boden.

Es gab aber auch erfreuliche Nachrichten vom ersten Tag der Vorbereitung auf das Bundesligaspiel am Samstag gegen den FC Ingolstadt. Die wichtigste betraf einen Spieler, der gar nicht auf dem Platz gestanden hat. Der bei der 0:3-Niederlage in Leverkusen so schmerzlich vermisste David Abraham soll wohl spielen können. Die leichte Oberschenkelzerrung ist abgeklungen. „Er ist schon wieder gelaufen und hatte keine Probleme mehr“, berichtete Kovac, „die Ärzte sagen, es müsste klappen bis Samstag.“ Am Donnerstag soll Abraham ins Mannschaftstraining einsteigen.

Bilderstrecke Training: Die Eintracht bereitet sich auf Ingolstadt vor

Gebraucht wird der Argentinier dringend. Kovac rechnet mit einem defensiven Gegner, der auf schnelle Konter setzt. Um diese abzuwehren, ist Abraham der ideale Spieler. „Ingolstadt spielt sehr körperbetont und aggressiv, sie rühren Beton an“, sagt der Trainer, „da hatten zuletzt auch Bayern und Hertha Probleme.“ Die Eintracht hat den FCI in dieser Saison zweimal besiegt. In Ingolstadt mit 2:0, im Pokal 4:1 nach Elfmeterschießen im eigenen Stadion. In diesem Sinne sollen „aller guten Dinge drei sein“.

Mit strahlendem Gesicht lief am Dienstag Marc Stendera über den Platz. Knapp neun Monate nach einem Kreuzbandriss stand er wieder mit den Kollegen auf dem Rasen. Die Ärzte haben den 21 Jahre alten Mittelfeldspieler „gesund“ geschrieben, fit aber ist er nicht. „Er muss jetzt ziemlich viel Zeit auf dem Platz verbringen“, sagt Kovac „ich wage keine Prognose, ob er in dieser Saison noch eine Alternative werden wird.“ Für Stendera und andere Rückkehrer wie Marco Russ oder Guillermo Varela planen die Frankfurter demnächst ein Freundschaftsspiel.

Nicht dabei sein kann weiter Marco Fabián. Nach seiner Europa-Kur mit Behandlungen in Berlin, München und Madrid ist der Mexikaner wieder in Frankfurt. „Dreißig, vierzig Prozent“ fühle er sich besser, sagt Kovac, „aber er ist noch lange nicht bundesligatauglich.“ Eine genaue Beschreibung der Verletzung von Fabián gibt es auch nach vier Wochen Ausfallzeit nicht. Der zwischenzeitlich kolportierte Bandscheibenvorfall soll es nicht gewesen sein. Nun gilt eine Nervenentzündung im Rücken als Grund allen Übels. „Ich rechne erst nach der Länderspielpause Ende März wieder mit ihm“, sagt Kovac.

