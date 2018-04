Eintracht Frankfurt: Gegner-Check: FC Bayern wieder mit B-Elf in der Liga

Für die Eintracht kommt es drei Spieltage vor Ende zum schwierigsten Spiel in der ganzen Saison - auswärts gegen die Bayern. Sebastian Prödl, ehemalige Spieler von Werder Bremen, traf es mit einer Aussage vor ein paar Jahren ziemlich genau: "Ein Auswärtsspiel bei Bayern München ist wie ein Zahnarztbesuch. Muss jeder mal hin. Kann ziemlich wehtun. Kann aber auch glimpflich ausgehen", sagte er damals. Damit spricht er aus, was wahrscheinlich die Mehrheit aller Bundesligavereine denkt - erst recht wenn es kurz vor Ende der Saison noch um viel geht, wie eben bei der SGE, die um die internationalen Plätze kämpft.

Positiv aus Sicht der Eintracht ist die Tatsache, dass der FC Bayern seinen Fokus aktuell nicht auf die Bundesliga legt, sondern vor allem auf die Champions League, in der sie eine 1:2-Heimniederlage gegen Real Madrid aufholen müssen. Da der FCB die Meisterschaft in der Bundesliga schon seit Wochen sicher hat, wird Trainer Jupp Heynckes nicht seine Top-Elf aufs Feld schicken. Die Gefahr, dass sich ein Stammspieler vor dem Rückspiel in Spanien verletzt, will der Rekordmeister nicht eingehen. Gerade weil sich schon im Hinspiel Arjen Robben und Jerome Boateng verletzt hatten und die Bayern sich keinen weiteren Ausfall erlauben können.

Die B-Elf, die gegen die Eintracht spielen wird, ist aber alles andere als Laufkundschaft. Bayern München hat einen in der Breite enorm hochwertig besetzten Kader, sodass auch in der zweiten Reihe richtig starke Spieler stehen. Vermutlich bekommen Lewandowski, Kimmich, Ribery und James eine Pause. Dafür dürfen dann Nachwuchsspieler Mai, Rudy, Wagner und Juan Bernat ran.

Am Samstag muss einiges zusammenpassen, damit die SGE einen oder sogar drei Punkte aus München entführt. Neben einer eigenen Galavorstellung müssen die Gastgeber auch einen schwachen Tag erwischen. Der VfL Wolfsburg (2:2) und Hertha BSC (0:0) sind in der aktuellen Saison die einzigen Teams, die in der Allianz-Arena einen Punkt holen konnten. Eine schwierige Aufgabe für die Adler in München, aber keine unmögliche.