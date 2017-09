Eintracht Frankfurt: Gegner-Check: Spontaner Sitzstreik am Mittelkreis

Das ist los beim Gegner: Helle Aufregung. Schließlich hat der 1. FC Köln gerade eine der abstrusesten Fehlentscheidungen der Bundesligageschichte geschluckt. Beziehungsweise war es gar keine Fehlentscheidung. Oder nur so halb, ganz klar ist das nämlich irgendwie immer noch nicht. Im Spiel des 1.FC Köln gegen Borussia Dortmund hatte Schiri Patrick Ittrich zunächst eine Chance des BVB abgepfiffen, bevor der Ball die Kölner Linie passiert hatte. Dumm nur, dass sich anschließend der Videoschiedsrichter per Funk meldete, dass das Tor regulär gewesen sei, weswegen Ittrich es tatsächlich anerkannte. Obwohl es ja rein formell eigentlich gar nicht existierte, da das Spiel ja bereits unterbrochen gewesen war. Eine Entscheidung, verwirrender als ein Liedtext der „De Höhner“ für alle außer echten Kölnern. Die nun übrigens doch auf den angekündigten Protest verzichten. Vielleicht sollte man trotzdem sicherheitshalber einen Videoschiedsrichter für den Videoschiedsrichter einstellen.

Der Star des Teams: Die Fans. Mit Anthony Modeste ist der einzige echte Star nach China entschwunden, wo für Fußballer ja bekanntlich ganze Bruttoinlandsprodukte als Monatsgehalt gezahlt werden. Da der designierte Nachfolger Jhon Cordoba bisher noch nicht in Modestes Fußstapfen treten konnte, gebührt das Rampenlicht ganz klar den Fans. Diese sind nämlich mit sage und schreibe 20 000 Anhängern nach London gereist, um den 1. FC Köln das erste Mal nach 25 Jahren Abstinenz europäisch spielen zu sehen. Damit haben die Kölner Anhänger tatsächlich die 12 000 reiselustigen SGE-Fans von der legendären Bordeaux-Fahrt übertroffen. Was Ansporn genug für die Eintracht-Spieler sein sollte, den Europacup zu erreichen, damit der Rekord wieder nach Hessen kommt. Am besten mit 25 000 mitgereisten Frankurt-Fans beim Europa-League-Finale 2019.

Bild-Zoom Foto: K. Niebler Stephan Reich

Die Formkurve: Kurve? Welche Kurve? Nach vier Ligaspielen ist der 1. FC Köln immer noch sieglos und hat bereits zwölf Gegentore hinnehmen müssen, bei nur einem einzigen eigenen Treffer. Das ist ein derart verpatzter Start, dass wohl selbst die Altstars von Tasmania Berlin beim Blick auf die Tabelle schmunzeln müssen.

Angeberwissen über den Club: 25 Jahre musste der 1.FC Köln auf die Qualifikation zum Europacup warten, trotzdem kann der „Effzeh“ auf eine stolze Europapokal-Historie verweisen. 1986 standen die Kölner sogar im Uefa-Cup-Finale gegen Real Madrid, das damals noch in Hin- und Rückspiel ausgetragen wurde. Blöd allerdings, dass a) das Hinspiel in Madrid mit 1:5 verloren ging und b) das Heimspiel nach einer Strafe der Uefa wegen Ausschreitungen im Halbfinale 350 Kilometer von Köln entfernt stattfinden musste. Die Kölner entschieden sich für Berlin als Austragungsort. Da sich das Zuschauerinteresse sehr in Grenzen hielt, mussten die Spieler am Spieltag sogar noch auf dem Ku’damm Rosen verteilen. Eine Marketingmaßnahme, die ihr Ziel klar verfehlte: Den 2:0-Sieg der Kölner im Olympiastadion sahen gerade mal knapp 16 000 Zuschauer.

Warum die Eintracht gewinnt: Mit einem Knall, von dem einige nebenstehende Kölner Abwehrspieler einen Tinnitus davontragen, platzt der Knoten von Sebastien Haller, als er zum 1:0 trifft. Allerdings greift der Videoschiedsrichter ein und plädiert auf falschen Einwurf. Schiedsrichter Martin Petersen nimmt den Treffer zurück, nach erneuter Rücksprache mit dem Videoschiedsrichter bemerkt dieser allerdings, dass er aus Versehen die Beachvolleyball-EM schaut. Dass das Tor dann doch zählt, veranlasst FC-Manager Jörg Schmadtke und Trainer Peter Stöger zu einem spontanen Sitzstreik im Mittelkreis, weshalb das Spiel schließlich abgebrochen wird. Das Sportgericht entscheidet auf 2:0 für die Eintracht, auch weil es sämtliche hektischen Anrufe des Videoschiedsrichters ignoriert.