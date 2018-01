Eintracht Frankfurt: Gegner-Check: Starke Defensive bei den Remis-Königen der Liga

Beim ersten Auswärtsspiel im Jahr 2018 ist die Eintracht beim VfL Wolfsburg zu Gast. Bei den Wölfen läuft es in dieser Saison nicht so richtig rund. Zwar gab es in 18 Spielen nur vier Niederlagen, allerdings auch nur drei Siege. Das Team von Trainer Schmidt spielt einfach zu oft Remis. Mit elf Unentschieden sind die Wölfe die Remis-Könige der Bundesliga in dieser Saison. Auch beim Rückrunden-Auftakt bei Borussia Dortmund gab es wieder eine Punkteteilung (0:0).

Nach einer desaströsen letzten Saison, in der die Wölfe erst in der Relegation gegen Eintracht Braunschweig den Klassenerhalt sichern konnten, sollte in dieser Spielzeit alles besser werden. Trainer Andries Jonker bekam das Vertrauen der Verantwortlichen und der VfL investierte auch ordentlich in den Kader. John Anthony Brooks (VfL Wolfsburg), William (Internacional Porto Alegre), Landry Dimata (KV Oostende), Felix Uduokhai (1860 München), Kaylen Hinds (FC Arsenal), Ignacio Camacho (FC Malaga), Paul Verhaegh (FC Augsburg) Marcel Tisserand (FC Ingolstadt) und Divock Origi (FC Liverpool) kamen in die VW-Stadt und sollten mehr Qualität in den Kader bringen.

Nach der enttäuschenden Saison war für viele Spieler kein Platz mehr im Kader: Vieirinha (PAOK Saloniki) Christian Träsch (FC Ingolstadt), Luiz Gustavo (Olympique Marseille), Francisco Rodriguez (FC Luzern), Philipp Wollscheid (Stoke City), Diego Benaglio (AS Monaco), Ashkan Dejagah (vereinslos), Borja Mayoral (Real Madrid), Jannes Horn (1. FC Köln) und Ricardo Rodriguez (AC Mailand) verließen den Verein und wagten woanders einen Neuanfang.

Der Start in die Saison verlief aber alles andere als nach Plan und so musste Trainer Jonker bereits nach dem 5. Spieltag und einem 1:1 gegen Werder Bremen seine Koffer packen. Neu wurde Martin Schmidt geholt, der zuvor in Mainz tätig war. Mit Schmidt gab es in 15 Spielen nur zwei Niederlagen.

Ein großes Problem der Wölfe ist die Effektivität vor dem gegnerischen Gehäuse. Bezeichnend, dass mit Daniel Didavi ein Mittelfeldspieler treffsicherster Spieler im Kader des VfL ist. Im Winter wurde auch noch Mario Gomez abgegeben, der nun für den VfB Stuttgart aufläuft. Divock Origi, der mit vielen Vorschusslorbeeren aus Liverpool kam, braucht zu viele Chancen für einen Treffer. Er erzielte in 16 Spielen lediglich vier Tore. Defensiv steht der VfL dagegen sehr ordentlich. Mit 21 Gegentoren sind nur die Eintracht und der FC Bayern stärker.

Nach dem großen Umbruch im Sommer geht es für Wolfsburg in der laufenden Saison nur darum, weit weg vom Abstiegskampf zu sein und nicht in Gefahr zu geraten, in die 2. Liga zu müssen. Im kommenden Jahr kann der VfL dann wieder höhere Ziele ausgeben.

Aufpassen muss die Eintracht vor allem auf die starke Zentrale im Mittelfeld. Das Duo Daniel Didavi und Yunus Malli kann an einem guten Tag ein Spiel alleine entscheiden. Diese beiden Spieler gilt es aus dem Spiel zu nehmen, dann wird es der VfL Schwer haben, zu Tormöglichkeiten zu kommen.

Die Eintracht wird eine gute Chance haben, das Spiel für sich zu entscheiden, denn gerade im eigenen Stadion tut sich Wolfsburg doch extrem schwer. Derzeit belegt der VfL nur Platz 14 in der Heimtabelle. Im Gegensatz dazu ist die Eintracht auf Platz zwei der Auswärtstabelle und weiß genau, wie es geht, auswärts zu punkten. Die Fans erwartet ein spannendes Spiel, mit absolut offenem Ausgang.

