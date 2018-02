Eintracht Frankfurt: Gegner-Check Stuttgart: Mit Korkut zum Klassenerhalt

Die Eintracht ist beim VfB Stuttgart zu Gast. Wie ist die Lage beim Gegner? Wir haben die Schwaben unter die Lupe genommen und geschaut, was auf die Frankfurter Eintracht zukommt.

Aufbruchsstimmung beim VfB: Die Fans trauen ihren Augen nicht, dass es plötzlich so gut läuft. Viele Anhänger waren noch erschüttert, als der Verein Trainer Wolf vor die Tür setzte und durch Tayfun Korkut ersetzte. In den sozialen Medien schimpften viele über den neuen Coach und verwiesen auf seine wenig erfolgreichen letzten Stationen. Sogar beim ersten Training unter Korkut herrschte gespenstische Stille.

Der Trainer hat sich aber mittlerweile einiges an Kredit bei den Fans geholt. Sieben Punkte aus drei Spielen sprechen da eine deutliche Sprache. Korkut erreicht die Mannschaft und stellt sie taktisch hervorragend auf den jeweiligen Gegner ein. Die Befürchtungen vieler VfB-Fans, dass es mit dem neuen Coach rasant Richtung 2. Liga geht, bewahrheiten sich bislang nicht.

Aber wieso kam es überhaupt zum Trainerwechsel? Beim VfB war die Euphorie nach dem Wiederaufstieg enorm und die Anhänger identifizieren sich mit der jungen und talentierten Truppe, die vom erfahrenen Kapitän Christian Gentner geführt wird.

Im Sommer wurde die Mannschaft mit Zieler (Leicester City), Donis (Juventus Turin), Mangala (RSC Anderlecht), Badstuber (FC Schalke), Aogo (Vereinslos), Burnic (Borussia Dortmund), Beck (Bes iktas Istanbul) und Ascacibar (Estudiantes) verstärkt. Auf dem Papier eine gute Mischung aus Talent und Erfahrung, die in der Bundesliga absolut notwendig ist.

Der VfB spielte eine relativ solide Hinrunde, in der es zum Ende hin aber schon deutlich bergab ging. In den letzten fünf Spielen vor Weihnachten holte Hannes Wolf nur einen Punkt mit seiner Mannschaft und kam den Abstiegsplätzen bedrohlich nahe. Da sich an der schwachen Punktausbeute auch nach der kurzen Winterpause nichts änderte, zogen die Verantwortlichen die Reißleine und beurlaubten den Aufstiegstrainer.

Der im Winter vom VfL Wolfsburg zurückgekehrte Mario Gomez und neuerdings auch Trainer Korkut sind die Hoffnungsträger beim VfB im Kampf um den Klassenerhalt. Korkut setzte in den ersten drei Spielen unter seiner Leitung auf eine stabile Defensive, die wenig zulässt. Daraus resultierten keine hochklassigen und spektakulären Spiele, dafür aber sehr erfolgreiche. Lediglich einen Gegentreffer kassierte Zieler in den vergangenen drei Partien, was ein starker Wert ist bei Gegnern wie Wolfsburg, Mönchengladbach und Augsburg.

Die Eintracht wird am Samstag auf einen gut organisierten Gegner treffen, der sich in den letzten Wochen das verlorene Selbstbewusstsein zurückgeholt hat und momentan nur schwer zu knacken ist. Die SGE muss die richtige Balance zwischen Offensive und Defensive finden, denn der VfB ist stark im Umschaltspiel und in vorderster Front ist Mario Gomez immer für einen Treffer gut.