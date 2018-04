Eintracht Frankfurt: Geht Reutershahn, kommt Hasenhüttl?

Am Samstag sind sie alle in München. Aber wen nimmt Niko Kovac dauerhaft mit zu den Bayern? Seinen Bruder Robert Kovac auf jeden Fall. Das ist vertraglich geregelt, beide Frankfurter Trainer hatten in ihren Verträgen Ausstiegsklauseln für die Bayern. Nun aber deutet vieles darauf hin, dass auch der zweite Kovac-Assistent, Armin Reutershahn (58), mitgehen wird. Reutershahn, dessen Vertrag bis 2019 läuft, soll bei den Bayern Peter Herrmann ersetzen, der noch an der Seite von Jupp Heynckes steht, aber angeblich aus familiären Gründen zurück in seine rheinische Heimat will. Die Eintracht würde also fast ihr komplettes Trainerteam verlieren. Da bleiben würde nur Torwarttrainer Moppes Petz.

Die Öffentlichkeit interessiert derzeit allerdings freilich eher, wer als neuer Trainer nach Frankfurt kommen wird. Um den Nachfolger von Niko Kovac gibt es weiter nur Spekulationen. Das neueste Gerücht: Angeblich soll sich Sportvorstand Fredi Bobic mit Ralph Hasenhüttl getroffen haben, der zwar bei RB Leipzig noch unter Vertrag steht, aber nicht mehr das ganz große Einvernehmen mit Sportchef Ralf Rangnick haben soll. Hasenhüttl, der in Leipzig einen Vertrag bis 2019 hat, zeigte sich von den Spekulationen um seine Zukunft genervt. „Wenn Frankfurt jetzt einen Trainer holt, dann werde ich wahrscheinlich bei dem Verein, wo der Kandidat weggegangen ist, auch noch Trainer sein. Ich finde es im Moment wirklich bedenklich, dass – egal, wo irgendein Trainerposten frei ist – alle möglichen Kandidaten immer wieder gespielt werden“, sagte Hasenhüttl. Eintracht-Sportvorstand Bobic wollte die Gerüchte nicht kommentieren. „Ich lasse den Spekulationen freien Lauf. Das bedeutet nicht, dass etwas dran sein muss“, so Bobic. pes/dpa