Eintracht Frankfurt: Gerücht: Trabzonspor interessiert an Abraham?

Eintracht Frankfurt Vielleicht, vielleicht auch nicht: Hradecky lässt ... Weiter ist unklar, was aus Lukas Hradecky wird. Wird er noch in diesem Sommer verkauft oder sein Vertrag verlängert? Der Spieler selbst gibt auf diese Fragen zwar keine direkt Antwort, beteuert jedoch, dass er sich die Entscheidung nicht leicht mache. clearing

Eintracht Frankfurt Bei Hrgota soll der Knoten platzen: Endlich wieder mehr Tore In der vergangenen Saison wollte der Ball irgendwann einfach nicht mehr ins Tor. Eintracht-Stürmer Branimir Hrgota verspricht Besserung – denn die Konkurrenz im Angriff ist durch die Verpflichtung von Luka Jovic und Sébastien Haller größer geworden. clearing

Eintracht Frankfurt Mascarell wird operiert – Wo ist Haller? Jene Frankfurter Mannschaft, die in der Vorrunde der vergangenen Saison so starke Leistungen gebracht hat, gibt es im Grunde nicht mehr. Ob Neuzugang Haller noch in die USA nachreisen kann, ist sehr ungewiss. Und auch clearing

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Während Eintracht Frankfurt im Trainingslager in den USA schwitzt , brodelt in der europäischen Heimat die Gerüchteküche. Nach Informationen der Tageszeitung Sabah , will der türkische Erstliga-Verein Trabzonspor David Abraham verpflichten.Nachdem die Transfers von Serdar Tasci und Gary Medel geplatzt seien, wolle der letztjährige Tabellensechste der türkischen Liga den erfahrenen Abwehrmann aus Frankfurt als Alternative verpflichten. Angeblich wolle Trabzonspor rund 2 Millionen Euro für Abraham bieten und deshalb demnächst offiziell in Frankfurt anfragen.Der 30 Jahre alte Abrahm ist in Frankfurt unumstrittener Stammspieler.