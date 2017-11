Eintracht Frankfurt: Geschenkidee: Weihnacht Frankfurt

In weniger als sechs Wochen ist Weihnachten. Und für Eintracht-Fans, die noch nicht wissen, was sie schenken wollen, hat der Club die passende Idee.

Auch wenn viele sich vielleicht noch nicht allzu intensiv mit dem Gedanken befassen wollen: In weniger als sechs Wochen ist Weihnachten. Und für Eintracht-Fans, die noch nicht wissen, was sie schenken wollen, hat der Club die passende Idee. „Weihnacht Frankfurt. Verschenke eine Mitgliedschaft“ – unter diesem Motto trommelt die Eintracht in der Vorweihnachtszeit für die Vereinsmitgliedschaft als Geschenk.

Auch die kommenden Bundesliga-Heimspiele werden ganz im Zeichen der Aktion stehen. Rund um das Stadion gibt es im Fanshop und bei zahlreichen Promotionaktionen die Möglichkeit, eine Mitgliedschaft bei der Eintracht zu verschenken.

Man kann die Mitgliedschaft zeitlich befristet (für ein Jahr) oder bis auf Widerruf verschenken. Für Erwachsene kostet sie 76 Euro pro Jahr plus eine einmalige Aufnahmegebühr von 20 Euro. Ermäßigt – für erwachsene Schüler/innen, Student/innen, Auszubildende, Rentner/innen sowie Schwerbehinderte – sind 36 Euro zu bezahlen.

Die beschenkten Neumitglieder erhalten eine Geschenkbox (inklusive persönlichem Mitgliedsausweis, Mitgliedsschal und Mitgliedspin).

Das Geschenkpaket wird dem Schenkenden zur persönlichen Übergabe zugestellt.

Alle Anträge, die bis zum 20. Dezember 2017 in der Geschäftsstelle eingehen, werden pünktlich bis zum Weihnachtsfest bearbeitet und ausgeliefert.

Das Mitgliederwachstum bei der Eintracht hält derweil ungebrochen an. Mit aktuell knapp 48 000 Vereinsmitgliedern liegt der Verein auf Platz acht der Bundesliga.

( red)