Glücklich in Gelb

Franco Lionti fluchte. Bis zum Anpfiff dauerte es noch eine knappe Stunde, da war der erste Frankfurter Plan für den Freitagabend im Hamburger Volkspark schon durchkreuzt worden. Alle in Rot? Bei diesem Dresscode machte der erfahrene Schiedsrichter Günter Perl nicht mit, wegen der roten Hosen des HSV vermutlich – und Lionti, Zeugwart der Eintracht, musste in der Gäste-Umkleide in aller Eile die gelben Ausweichtrikots herauskramen anstelle der üblichen roten Auswärtsgarderobe. Am Ende war das freilich ganz egal, da wurde eben in Gelb gefeiert. Bei einem erschreckend schwachen Hamburger SV hat die Eintracht ganz souverän mit 3:0 (1:0) gewonnen. „Die Art und Weise, wie wir von der ersten Minute an aufgetreten sind, macht mich froh“, sagte Trainer Niko Kovac. „Wir haben dem HSV nicht viel erlaubt und über 90 Minuten alles im Griff gehabt.“ Zumindest für eine Nacht im Hamburger Hotel durfte man sich damit über die gelungene Momentaufnahme des vierten Bundesliga-Tabellenplatzes freuen, verbunden mit der unverhofft schönen Zwischenbilanz von 14 Punkten aus acht Spielen – das hätte vor der Saison wohl kaum einer der Eintracht zugetraut.





Nach einem Eigentor des Hamburgers Lewis Holtby (35. Minute) hatten Shani Tarashaj (60.) und Haris Seferovic (69.) getroffen. Wichtiger als alle Kleiderfragen war dabei, dass Kovacs Pläne auf dem Rasen aufgingen. Dazu gehörte eine Überraschung: Anders als Zeugwart Lionti hatte sich Alexander Meier nämlich erst einmal nicht besonders stressen müssen. Der Kapitän auf der Bank? Das war eine Konsequenz der von Kovac angekündigten Rotation angesichts der Terminhäufung von drei Spielen innerhalb von acht Tagen. Für Meier durfte sich in der Spitze Branimir Hrgota versuchen, vor einer Dreierreihe mit Shani Tarashaj, Mijat Gacinovic und Marco Fabian. Für Tarashaj war es der erste Startelf-Einsatz in Frankfurter Farben, für Gacinovic der erste seit dem dritten Spieltag.

Zuletzt war Gacinovic etwas in die zweite Reihe gerutscht. Umso eifriger schien er seine Bewährungschance nutzen zu wollen, war in der Offensivzentrale umtriebig, immer um eine gute Idee bemüht – und hätte in der 35. Minute fast selbst getroffen. Doch da hatte Holtby etwas dagegen: Der HSV-Mittelfeldmann grätschte dem einschussbereiten Gacinovic den Ball vom Fuß, so landete er eben auf diese Weise im Hamburger Tor.





Ausgegangen war diese Aktion Marco Fabian. Der aufgeblühte Mexikaner, schon im September Eintrachts Mitarbeiter des Monats und im Oktober auf dem besten Weg dazu, hatte von seinem Platz auf dem rechten Flügel Hrgota angespielt, dessen Hereingabe dann Holtby unfreiwillig verwertete.

Umso bitterer war die Pointe für den trotz der zig Millionen teuren Blutauffrischung schon wieder am Abgrund taumelnden Bundesliga-Dino, als dass es der einzige Hamburger Torschuss der ersten Hälfte war. Vorletzter in der Tabelle, seit dem zweiten Spieltag ohne eigenen Treffern – diese Schreckensbilanz hing den Hamburgern in den Kleidern. Nicht einmal der neue Trainer Markus Gisdol hatte sie ihnen vor seiner Heimpremiere im Volkspark mit seinem Daueroptimismus ausreden können

Auch im dritten Versuch mit dem Labbadia-Nachfolger konnte so kein Treffer gelingen, wie auch? Der ganze Auftritt hatte wenig mit Fußball zu tun. Was die Eintracht hingegen bot, hatte Hand und Fuß. Der jüngsten Gala auf heimischer Bühne, dem 2:2 gegen die großen Bayern, folgte diesmal eine ganz konzentrierte Auswärtsfahrt. Und als es einmal brenzlig zu werden drohte, bremste der wieder famose Innenverteidiger Vallejo Hamburgs Regietalent Halilovic mit einem spektakulären Lauf aus.





Die Eintracht hatte spätestens nach dem 1:0 unerwartet leichtes Spiel, und es dauerte nach der Pause dann nur noch zehn Minuten, bis der HSV ganz den Betrieb einstellte. Schiedsrichter Perl verwies Rechtsverteidiger Dennis Diekmeier nach einem zweiten harten Einsteigen Oczipka des Feldes, kurz danach erhöhte Tarashaj auf 2:0. Der prompt für ihn eingewechselte Seferovic legte wiederum erneut auf Vorarbeit des brillanten Fabian den dritten Treffer nach – in einer Phase, in der die Frankfurter nach Belieben aufs HSV-Tor zulaufen durften. Die Angelegenheit hätte noch deutlich böser ausgehen können für Gisdols völlig aufgelöste Truppe. Sie wurde von ihren Anhängern ausgepfiffen und ausgebuht. Während die Frankfurter nach dem Abpfiff mit ihren Treuen den zweiten Auswärtssieg der Saison bejubeln durften, glücklich in Gelb.

Hamburg: Adler – Diekmeier, Ekdal, Spahic (55. Waldschmidt), Santos – Gideon Jung, Holtby – Kostic (72. Gotoku Sakai), Halilovic (46. Wood), Nicolai Müller – Lasogga. – Frankfurt: Hradecky – Chandler, Abraham, Vallejo, Oczipka (82. Tawatha) – Mascarell, Hasebe – Fabian, Gacinovic, Tarashaj (61. Seferovic) – Hrgota (76. Meier). – SR: Perl (Pullach). – Zuschauer: 52 258. – Tore: 0:1 Holtby (35., Eigentor), 0:2 Tarashaj (60.), 0:3 Seferovic (69.). – Gelb-Rote Karte: Diekmeier (57.). – Gelbe Karten: Gacinovic (2), Oczipka (2), Chandler (3), Fabian (3).