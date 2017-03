Eintracht Frankfurt: Grippewelle und Verletzungspech: Frankfurt in München stark dezimiert

Eintracht Frankfurt wird neben seinen ohnehin schon großen Personalsorgen jetzt auch noch von einer Grippewelle geplagt. Torjäger Alexander Meier und Verteidiger Michael Hector drohen am Samstag im Auswärtsspiel beim deutschen Meister Bayern München auszufallen.

Hector trainierte am Donnerstag zwar wieder leicht mit der Mannschaft, Meier muss angesichts seiner Magen-Darm-Probleme aber Antibiotika nehmen. «Ich weiß nicht, inwieweit es bei ihm reicht, überhaupt mitzufahren», sagte Trainer Niko Kovac am Donnerstag. «Wir sind ein bisschen dezimiert. Bei vielen rumort es noch im Magen.»

Die Frankfurter müssen ohnehin auf zehn gesperrte oder verletzte Spieler verzichten. Abwehrspieler David Abraham ist nach Ablauf seiner Rotsperre zwar wieder dabei, dafür muss diesmal aber Linksverteidiger Bastian Oczipka nach seiner fünften Gelben Karte in dieser Saison zuschauen. Guillermo Varela wird der Eintracht in München ebenfalls fehlen. Bei dem Defensivspieler aus Uruguay wurde in dieser Woche eine Schraube im operierten Sprunggelenk entfernt.

