Eintracht Frankfurt: Grüße aus dem Krankenhaus

Die Nachricht war ganz bitter, zumindest für ein Foto aber kann Makoto Hasebe schon wieder lachen. „Alles im Leben hat seinen Sinn“, schrieb der Chefstratege von Eintracht Frankfurt unter ein Bild von sich, das ihn in einem Krankenhausbett in Tokio zeigt und das er auf seiner Instagram-Seite im Internet veröffentlichte – mit Trikots der Eintracht und von Japans Nationalelf, deren Kapitän er ist, an der Wand.

Bei einer Knie-Operation am Mittwoch wurde eine Knorpelglättung vorgenommen und ein freier Gelenkkörper entfernt, die Saison ist für ihn beendet. „Es tut mir unheimlich leid, dass ich in so einer wichtigen Phase nicht zur Verfügung stehen kann. Auf jeden Fall glaube ich an meine Teamkollegen und bin mit dem Herzen auf dem Spielfeld dabei“, hatte Hasebe kurz vor dem Eingriff schon geschrieben. Ausdrücklich bedankte sich der 33-Jährige bei Eintracht-Trainer Niko Kovac, der bei der Entscheidung zu der OP „zuerst an meine Karriere gedacht hat“. Er hofft, zur Vorbereitung der neuen Saison wieder einzusteigen.

(mka)