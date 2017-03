Eintracht Frankfurt: Guillermo Varela: „Ich bereue keinen Tag“

Guillermo Varela möchte nach langer Pause endlich richtig durchstarten. Schließlich ist es sein Ziel, sich in Europa zu etablieren – am liebsten erst einmal in Frankfurt. Sein Engagement bei der Eintracht hat für den Rechtsverteidiger aus Uruguay nicht besonders gut begonnen, mit einer zähen Verletzung. Beim 0:2 in Berlin stand er nun erstmals wieder auf dem Platz.

Guillermo, wie geht es dem Knöchel?

Mir und meinem Knöchel geht es gut und ich habe meine ersten Spieleinsätze nach langer Pause ziemlich gut überstanden.

Glückwunsch übrigens zum Einzug ins Pokal-Halbfinale. Das war ja ein hartes Stück Arbeit gegen den Zweitligisten Bielefeld...

Danke für die Glückwünsche. Es war sicherlich kein berauschendes Fußballfest, aber wenn es ums Weiterkommen oder Ausscheiden geht, dann passieren oftmals solche Spiele. Wichtig ist am Ende, dass wir das Halbfinale erreicht haben.

Wie haben Sie das Spiel in Berlin erlebt?

Ich persönlich habe die 70 Minuten zusammen mit meiner Mannschaft auf dem Platz genossen und war mit meiner Leistung nach der langen Verletzungspause zufrieden. Natürlich ärgert man sich immer, wenn man als Verlierer vom Platz geht. Wir hatten die Chance in Führung zu gehen und haben dann ein unglückliches Gegentor bekommen.

In der Hinrunde hat die Mannschaft vor allem auch mit Willenskraft überzeugt. Hat der Erfolg vielleicht ein Stück weit bequemer gemacht? Oder ist es das Gefühl, etwas zu verlieren zu haben, weshalb es gerade nicht so rund läuft?

Das ist schwer zu sagen. Natürlich haben sich die Gegner unsere Spielweise angeschaut und sind jetzt besser darauf vorbereitet. Zum anderen musste besonders in der Abwehr oftmals eine andere Formation spielen, die nicht so eingespielt war. Man kann uns aber nicht den Willen absprechen, denn wir sind alle hungrig nach Erfolgen.

Sie wurden am zweiten Spieltag verletzt und mussten monatelang kämpfen, um wieder bereit zu sein. Was waren denn die Probleme mit der auf den ersten Blick relativ alltäglichen Verletzung?

Ich war einfach noch nicht schmerzfrei und wollte auch nichts riskieren, indem ich zu früh wieder mit dem Mannschaftstraining anfange. Bei dem einem dauert es zwei, drei Monate und bei dem anderen etwas länger.

Wahrscheinlich konnten Sie in der langen Phase der Rehabilitation eine Menge von außen beobachten. Wie hat sich die Eintracht denn entwickelt in der Zeit seit Saisonbeginn? Als Sie kamen, war das noch eine Mannschaft, die gerade fast abgestiegen wäre.

Man konnte sehen, dass der Trainer sehr gute Arbeit geleistet hat und alle Spieler in der Vorbereitung hart gearbeitet haben. Diese Arbeit an der Physis und Taktik wurde dann mit Erfolgen belohnt. Ich habe schon bei meinen ersten Trainingseinheiten festgestellt, welchen Willen die Mannschaft hat und dazu kam, dass wir optimal in die Saison gestartet sind.

Und, lagen Sie trotz des Verletzungspechs richtig mit der Entscheidung, nach Frankfurt zu gehen?

Ja, natürlich und ich bereue keinen Tag. Mir gefällt es in der Bundesliga, in Frankfurt und in unserem schönen Stadion mit den tollen Fans.

Manchester United hatte Sie für ein Jahr an Real Madrid II ausgeliehen. Wie war es dort? Und hat das im Hinblick auf eine Zukunft im englischen Profifußball etwas gebracht?

Man lernt immer und überall dazu. Jetzt bin ich in Frankfurt und ich fokussiere mich auf meine Aufgaben hier. Nach der Verletzung will ich mich wieder in die Mannschaft spielen und dabei helfen, die Saison möglichst erfolgreich abzuschließen.

War England ganz bewusst Ihr Ziel als Sie die Heimat verlassen haben? Oder wollten sie Hauptsache nach Europa?

Europa war definitiv das Ziel, weil hier einfach die besten Ligen der Welt zu Hause sind. Daher habe ich alles dafür getan, damit dieser Wunsch in Erfüllung geht und bei Manchester United unterschrieben.

Wie sehen Sie das dreieinhalb Jahre später? Wie wünschen Sie sich, dass es weiter geht und wo?

Ich sehe mich weiterhin in Europa, möchte mich hier dauerhaft durchsetzen und kann mir gut vorstellen, meine Karriere später hier auch zu beenden.

Was passiert nun bei der Eintracht, wie bekommt Trainer Niko Kovac die Mannschaft wieder auf Kurs?

Die Mannschaft glaubt felsenfest an das, was der Trainer vorlebt. Gute Trainingsarbeit macht sich bezahlt. Deshalb heißt es weiterhin Gas geben, wie schon in der Hinrunde und in der Vorbereitung auf die Rückrunde. Wir glauben an uns und den Erfolg.

Der Teamgeist wird von allen hervorgehoben und man sieht, dass die Mannschaft dem Trainer folgt. Aber muss die Mannschaft nicht noch etwas Mentalität entwickeln für schwierige Situationen auf dem Platz, in denen der Trainer nicht helfen kann?

Ich denke, wir funktionieren als Mannschaft insgesamt ganz gut, was nicht heißen soll, dass wir uns nicht hinterfragen. Grundsätzlich kennt jeder seine Aufgaben und ist sich seiner Verantwortung bewusst. Außerdem ist es ja nicht so, dass wir ohne Mannschaftskapitän spielen.



