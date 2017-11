Eintracht Frankfurt: Hasebe und Abraham sind bereit

Eintracht Frankfurts Niko Kovac hat beim Auswärtsspiel gegen 1899 Hoffenheim am kommenden Samstag die freie Auswahl bei der Besetzung der Defensive. Makoto Hasebe ist beim Länderspiel Japans gegen Belgien nicht eingesetzt worden, wird also topfit am Donnerstag zum Kader stoßen. David Abraham steht wieder im Training, auch Carlos Salcedo ist gesund vom Länderspiel mit Mexiko in Polen zurückgekehrt.

Torwart Lukas Hradecky hat keine personellen Prioritäten bei der Wahl seiner Abwehr. „Mit Dreierkette oder Fünferkette spielen wir besser“, sagt er allerdings. Wichtig für eine stabile Abwehr sei die Erfahrung, die Abraham und Hasebe mitbringen. „An ihrer Seite werden die neuen Spieler immer besser“, sagt Hradecky und meint Simon Falette und Salcedo.

Mit Marco Russ wird ein anderer Innenverteidiger fehlen. Der Routinier plagt sich nun schon einige Zeit mit Achillessehnenproblemen. Hradecky ist sicher, dass der Trainer für die Auswärtspartie gegen Hoffenheim die richtige Formation finden wird. „Wir trainieren ja was hinter dem schwarzen Zaun“, sagte er gestern lachend. Der „schwarze Zaun“ verbirgt beim nichtöffentlichen Training das Geschehen vor den Augen neugieriger „Spione“ des Gegners.

( pes)