Eintracht Frankfurt: Hasebe und Co.: Der Dreierketten-Trend im Fußball

Die Dreierkette ist nicht nur in Frankfurt oft eine Fünferkette – und die Viererkette gibt’s auch noch: Aber wer bevorzugt welche und warum? Und was hat das mit dem Libero alter Schule zu tun?

Manchmal machen ein paar Meter weiter vorne oder hinten schon den Unterschied aus. Beim herbstlichen Besuch in Hamburg zum Beispiel zog sich Makoto Hasebe nach der Pause aus dem Mittelfeld in die letzte Reihe zurück, zwischen die beiden Innenverteidiger, um der Abwehr seiner Frankfurter Eintracht mehr Sicherheit zu geben. Mit der so gebildeten Dreierkette war ein Erfolgsmodell geboren. Die Eintracht gewann beim HSV 3:0 – und Hasebe hatte einen neuen Spitznamen weg: „Der eine oder andere Mannschaftskollege sagt jetzt Franz zu mir“, berichtete er später, in Anlehnung an Beckenbauer, den Vater aller Liberos.

Der Kapitän der japanischen Nationalmannschaft läuft eigentlich immer noch lieber in seinem Stammrevier im defensiven Mittelfeld auf. Die Rolle, die ihm Trainer Niko Kovac erstmals in Hamburg zugedacht hat, ist ihm aber wie auf den Leib geschneidert – und sie passt zu einem allgemeinen Trend: Auf eine Dreierkette, die bei Gegenangriffen zur Fünferreihe wird, bauen viele Bundesligisten in dieser Saison. Daniel Memmert, Professor am Institut für Kognitions- und Sportspielforschung an der Deutschen Sporthochschule Köln, sieht eine eindeutige Entwicklung: „Sehr viele Mannschaften haben auf diese Dreier- oder Fünferkette umgestellt“, sagt er. „Die Viererkette war lange die einzig sichtbare Konstante in den Aufstellungen. Da kann man jetzt einen Bruch erkennen.“

In ihrer jüngsten Negativserie ist der Eintracht die Stabilität dieses Systems etwas verlorengegangen, auch weil Hasebes Nebenmänner David Abraham und Jesus Vallejo zuletzt zu oft fehlten. Beim Wiedersehen mit dem HSV aber sind wieder alle dabei und vermutlich auch wieder in einer Kettenreaktion vereint. Drei Verteidiger auf einer Linie – darauf setzen neben Kovac in der Regel auch Thomas Tuchel bei Borussia Dortmund, Julian Nagelsmann bei 1899 Hoffenheim oder Maik Walpurgis in Ingolstadt.

Ancelottis Gewohnheit

Zu den Clubs, die an der Vier-Mann-Abwehr festhalten, zählt hingegen allen voran Bayern München. Aus Gewohnheit, scherzt Carlo Ancelotti, stelle er so auf. „Zur Jahrtausendwende ließ ich bei Juventus Turin auch mal mit drei Mann verteidigen“, erinnert sich der Italiener. Mit einer Viererkette und zwei defensiven Mittelfeldspielern könne er aber hinten den Raum besser besetzen. Beim 2:2 in Frankfurt freilich ließ sich auch beobachten, wie sich Xabi Alonso bei Bedarf aus dem Mittelfeld in die Abwehr fallen ließ und aus dieser blitzschnell ein Quintett machte.

„Die meisten Teams haben sowohl die Dreier- als auch die Viererkette verinnerlicht. Man wechselt sogar innerhalb des Spieles diese Formationen“, erklärt Frank Wormuth, Chef-Trainerausbilder beim Deutschen Fußball-Bund. „Unser Ziel muss es sein, immer zu mixen, um unberechenbar zu sein“, sagt Kovac in Frankfurt. Seine Schlüsselfigur dabei ist Hasebe, der bei Gelegenheit auch nach vorne prescht. Dreierketten hat Kovac vor dem Hinspiel in Hamburg schon gegen offensivstarke Gegner eingesetzt. Danach wurde es eine Art Grundmuster, von dem er aber immer wieder abweicht – gerade gegen defensiv eingestellte Gegner wie Darmstadt (2:0) oder Ingolstadt (0:2), als er Hasebe ins Mittelfeld vor eine Viererkette stellte.

Wie der späte Matthäus

Die Tendenz zur Dreierformation erklärt Memmert so: „Man will damit die Abstände hinten kleiner machen. Schließlich ist der Pass in die Schnittstellen einer Abwehr der gefährlichste und nach unseren Studien auch der kreativste.“ Ein Grund sei auch, dass es in Deutschland nach wie vor wenig herausragende Außenverteidiger gibt – „so umgeht man mit drei Innenverteidigern ein bisschen diese Not“.

Während ein Libero wie Beckenbauer einst als freier Mann agierte, ist der zentrale Verteidiger heute stärker gefesselt an seine Position. „Der Libero konnte sich ohne direkten Gegner um die Steilpässe kümmern, die hinter der Abwehrkette gespielt wurden, indem er sie ablief“, sagt Taktik-Spezialist Wormuth. „Der Libero war doch sehr abgesetzt, da man damals noch nicht so auf Abseits spielte“, erinnert Nagelsmann. Die moderne Dreierkette stehe auf gleicher Höhe, so Wormuth, und habe im Grunde drei Liberos: „Immer der, der ohne Gegner ist, sichert den anderen Innenverteidiger ab.“

In den aktuellen Bundesliga-Abwehrzentren gleicht der Frankfurter „Franz“ mit seinen Ausflügen noch am ehesten den berühmten Ahnen – wobei Niko Kovac weniger an Beckenbauer als an ein anderes Vorläufermodell denkt: „Mich erinnert er an den späten Lothar Matthäus, der auch in hohem Alter Libero gespielt hat“, sagt der Eintracht-Trainer über Makoto Hasebe.