Eintracht Frankfurt: Hellmann: „Alles so friedlich wie vorhersehbar”

Eintracht Frankfurts Vorstand Axel Hellmann hat die Fans des deutschen Fußball-Pokalsiegers für ihr Verhalten und Auftreten in Marseille gelobt. „Alles war so friedlich, wie es vorhersehbar war. Es war gewaltfrei, ohne Probleme und ohne Komplikationen”, sagte der Funktionär unmittelbar nach dem 2:1-Sieg der Hessen in der Europa League bei Vorjahresfinalist Olympique Marseille. Das Spiel am Donnerstag fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, gegen Frankfurt-Fans wurde sogar ein Aufenthaltsverbot zwischen 8 und 24 Uhr ausgesprochen.

Nach Angaben Hellmanns seien dennoch etwa 500 Eintracht-Fans in der Stadt an der Mittelmeerküste gewesen, „sehr dezent und in kleinen angenehmen Gruppen”, wie der 47-Jährige berichtete. „Der Sieg ist eine Belohnung für Menschen, die 1000 Kilometer zurücklegen, obwohl sie wissen, sie sehen ganz sicher das Spiel nicht und sie werden wahrscheinlich auch die Mannschaft nicht zu Gesicht bekommen”, sagte Hellmann.

(dpa)