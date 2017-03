Eintracht Frankfurt: Hellmann: Europa League ist „eine große Chance”

Vorstandsmitglied Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt hofft trotz der aktuellen Niederlagen-Serie in der Fußball-Bundesliga weiter auf eine Europa-League-Qualifikation. „Ich finde die Europa League sehr attraktiv. Sie ist natürlich deutlich weniger dotiert als die Champions League. Aber sie ist gerade für einen Verein wie uns aus der Mittelklasse der Bundesliga eine große Chance”, sagte der 45-Jährige am Freitag bei Sky Sport News HD. „Das haben wir schon bei unserem Auftritt in der Saison 2013/14 gesehen: Wir wurden von vielen Fans begleitet, von vielen Sponsoren begleitet und hatten im Fernsehen gute Einschaltquoten. Von den Einnahmen aus der Europa League haben wir zwei ganze Geschäftsjahre profitiert.”

Die Eintracht steht nach einer starken Hinrunde noch immer auf Platz sechs der Tabelle, hat aber zuletzt vier Bundesliga-Spiele nacheinander verloren. An diesem Samstag muss die Mannschaft von Trainer Niko Kovac beim deutschen Meister Bayern München antreten.

(dpa)