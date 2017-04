Eintracht Frankfurt: Hellmann verurteilt Fan-Plakat: „Abgrundtief beschämend“

Axel Hellmann fühlte sich hinterher ein wenig wie ein Glücksbringer. Der Marketing-Vorstand der Eintracht erschien mit neuer, schicker Brille im Interview-Bereich. „Ich dachte, ich muss was ändern nach zehn Spielen ohne Sieg“, scherzte Hellmann, der sich die neue Sehhilfe im Lauf der vergangenen Woche hatte anpassen lassen.

Die gute Laune verging dem Frankfurter Vorstandsmitglied aber schnell angesichts eines anderen Themas. Ein zur zweiten Halbzeit des Spiels gegen Augsburg im Stehblock entrolltes Banner hat im Club die Gemüter erhitzt. Seine Botschaft: „Für jedes Stadionverbot…Bulle Tod“. Hellmann zeigte sich empört: „Bei aller Kritik, die man möglicherweise am Staatsapparat und an der Polizei haben kann: Das ist einfach nur abgrundtief beschämend.“

Die Aktion sei weder angekündigt, geschweige denn genehmigt gewesen. „Das werden wir aufarbeiten, und das wird auch Konsequenzen haben“, erklärte Hellmann.

Teile der Eintracht-Fans hatten den gesamten Spieltag unter das Motto „Ehre der Gruppe Stadionverbot“, also jene Anhänger, die wegen verschiedener Vergehen nicht mehr in die Arena dürfen, gestellt. Dazu hatte es auch zahlreiche weitere Plakate im Stadion gegeben. Es gebe Videomaterial, die Verantwortlichen würden ermittelt, kündigte das Eintracht-Vorstandsmitglied an. Das werde er der Frankfurter Polizeiführung schriftlich mitteilen.

Die Aktion, die möglicherweise auch Ermittlungen seitens des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach sich ziehen wird, kommt für Hellmann zur absoluten Unzeit. Denn schon am Dienstag steht mit dem Pokal-Halbfinale in Mönchengladbach ein wichtiges Highlight für die Eintracht an: „Wir können uns dort als Marke präsentieren“, sagt Hellmann. Das Spiel wird live in der ARD übertragen. „Millionen Menschen schauen zu. Es ist eine Chance, uns als Club von einer positiven Seite zu zeigen“, so der Marketing-Vorstand.

Neben dem sportlichen Anreiz des Endspiels von Berlin steht für das Team aber auch finanziell einiges auf dem Spiel. „Der Einzug ins Finale wäre fünf Millionen Euro wert“, bezifferte Hellmann den zu erwartenden Geldregen. Da in der TV-Tabelle noch einiges passieren kann, wäre diese Finanzspritze „ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung unseres Etats“.

