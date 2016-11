Eintracht Frankfurt: Hellmann warnt vor Investoren-Einfluss in der Bundesliga

„Ich sage allen, die schnell einer Lockerung der 50+1-Regel das Wort reden: Guckt euch die Investorenmodelle im europäischen Fußball ganz genau an. Wenn wie bei einigen Vereinen in Italien und England die Finanzierungskosten für den Kauf des Clubs diesem aufgebürdet werden und das laufende Geschäft belasten, dann begrenzt das auf Sicht das sportliche Wachstum und schafft überdies große Abhängigkeiten”, sagte der Jurist der „Frankfurter Rundschau” in einem Interview (Freitag).

Ohne Namen zu nennen, kritisierte Hellmann auch indirekt das Modell des Bundesliga-Rivalen Hamburger SV, der sich in eine große Abhängigkeit von seinem Geldgeber Klaus-Michael Kühne begeben hat. „Ich warne vor Modellen, die einen Club in den Abgrund reißen können, etwa wenn Einzelpersonen als Investoren Einfluss auf das operative Geschäft nehmen. Beispiele gibt es hier ja auch in der Bundesliga”, sagte der 45-Jährige. Es sei „sehr schwer, die Fluttore wieder zu schließen, die einmal geöffnet wurden. Das Wegwischen von 50+1 bedeutet am Ende nicht zwangsläufig, dass es dem Fußball oder der Eintracht dann besser gehen würde. Das ist ein Trugschluss.”

