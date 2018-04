Eintracht Frankfurt: Herber Rückschlag im Kapf um die internationalen Plätze

Zu viel Sommerhitze im Frühling? Da kann es schon einmal passieren, dass die Sinne leiden. Dass es rund um die Niederlage in einem sehr wichtigen, wenn nicht gar entscheidenden Fußballspiel zu Wahrnehmungsstörungen kommt. „Ich habe nichts gehört“, sagte zum Beispiel Eintracht Frankfurts Trainer Niko Kovac, als er nach den gellenden Pfiffen gegen seine Person gefragt wurde.

Und die Fans im Stehblock? Die sangen bis zum schlechten Schluss unermüdlich: „SGE wir sind da, jedes Spiel ist doch klar, Spieler kommen, Trainer gehen – scheißegal, die SGE.“ Es ist ein beunruhigender Befund: Trainer und Fans sind sich selbst genug, wirken wie im Tunnel. Aber sie müssen schnell hinaus finden. Sonst wird das Frankfurter Saisonziel Europa ausgerechnet auf den letzten Metern noch verspielt.

„Die Niederlage war nicht eingeplant und tut sehr weh“, sagte daher der Frankfurter Sportvorstand Fredi Bobic. Eingeplant – und intern auch gefordert – waren Siege aus den letzten beiden Heimspielen gegen Berlin und Hamburg. Das Erreichen des DFP-Pokalfinales war ein überraschender Bonuspunkt. Doch in der Fußball-Bundesliga sieht die Zwischenbilanz kurz vor Ultimo ziemlich verhagelt aus.

Die Eintracht hat aus den letzten vier Spielen einen einzigen Punkt ergattert. Durch die Niederlagen gegen Bremen (1:2), Leverkusen (1:4) und jetzt Berlin (0:3) haben die Frankfurter zudem ihre Tordifferenz beschädigt. Noch halten sie Platz sieben, der zur Qualifikation für die Europa League berechtigt. Aber es droht der Absturz. Auswärts geht es aber noch gegen München und Schalke. Und von hinten rücken Mönchengladbach, Berlin und selbst Stuttgart immer näher. „Aus den möglichen neun Punkten brauchen wir noch den einen oder anderen, sonst fallen wir nach hinten raus“, sagt auch Kovac.

Höchste Heimniederlage

Die Pleite gegen Berlin, die höchste Heimniederlage der Saison, hatte gleich mehrere Ursachen: kein Glück bei der Verwertung eigener Chancen, Pech mit einem schwachen Schiedsrichter. Und eine Startelf ohne die vermeintlich besten verfügbaren Kräfte. Kevin-Prince Boateng und Marius Wolf fehlten angeschlagen. Aber warum in diesem wegweisenden Spiel auch namhafte und kreative Kräfte wie Marco Fabián und Jetro Willems zunächst nur auf der Bank saßen, erschloss sich nur schwer. Zumal die statt ihrer aufgebotenen Aymen Barkok und Mijat Gacinovic komplett überfordert wirkten. Aber letztlich agierte die gesamte Mannschaft müde, verschlissen, ohne Selbstvertrauen.

Der entscheidende Punkt an diesem Nachmittag war jedoch ein fragwürdiger Pfiff von Schiedsrichter Sascha Stegemann, der auch nach Video-Studium nicht davon abrücken wollte. „Der Videobeweis ist wichtig. Aber heute hat der Schiedsrichter trotz der Beobachtung der Bilder meiner Meinung nach daneben gelegen“, sagte Kovac über die Szene, die auch für Sportvorstand Fredi Bobic „der Knackpunkt“ der Partie war.

Als der Berliner Stürmer Davie Selke nach einer knappen Stunde im Strafraum nach einer minimalen Berührung durch Makoto Hasebe zu einem spektakulär hohen Sprung abhob, entschied Stegemann umgehend auf Strafstoß. Nach einer gefühlten Ewigkeit schritt er dann auf Rat seines Kölner Video-Assistenten zum Monitor, schaute sich die Szene erneut an – und blieb zum Unverständnis der Frankfurter bei seiner umstrittenen Entscheidung. Selke (57.) verwandelte ohne Probleme und legte den Grundstein für den Sieg, den Mathew Leckie (77.), der früher für den FSV Frankfurt stürmte, und Alexander Esswein (90.+1) mit ihren Toren besiegelten.

Hasebe sieht Rot

„Wir wussten, dass derjenige, der bei diesem Wetter das erste Tor schießt, klar im Vorteil ist“, meinte Marco Russ hinterher. Seine Kollegen hatten es versäumt, dieses erste Tor zu erzielen. Luka Jovic, der Held von Schalke, schoss – im Strafraum unbedrängt – über das Tor. (9.). Und zehn Minuten später hämmerte Gacinovic das Leder an die Unterkante der Berliner Latte. „Luka macht den normal im Schlaf. Und bei Mijat fehlte auch nur eine Kleinigkeit“, meinte Niko Kovac: „Ich mache niemandem einen Vorwurf. Alle haben alles gegeben.“

Und einer auch zu viel. Makoto Hasebe sah in der 79. Minute die Rote Karte. „Das darf ihm nicht passieren, schon gar nicht in seinem Alter“, rügte Kovac den Routinier für dessen Ellbogenschlag ins Gesicht von Selke, der den Japaner nach vielen anderen Provokationen zuvor am Trikot festgehalten hatte.

Der Abwehrchef wird der Eintracht nun wohl in den letzten drei Liga-Spielen fehlen. Selke wiederum erlitt eine Gehirnerschütterung und eine Jochbeinprellung und wird laut Meldungen aus Berlin bis Mittwoch eine Trainingspause einlegen.

Für die Eintracht indes steht am nächsten Samstag das nächste emotional aufgeladene Spiel an. Vor dem Duell mit seinem künftigen Arbeitgeber Bayern München muss Niko Kovac seine Mannschaft schnell wieder aufrichten. „Wir wollen positiv bleiben“, sagte der scheidende Eintracht-Coach: „Wir werden die Spiele noch gut über die Bühne bringen. Ich habe da keine Befürchtung.“ Die haben andere.